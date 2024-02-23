ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 февраля в размере 92,7519 руб., евро - 100,4425 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,57 коп.

23 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп.

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Население Туркменистана по сравнению с 2008 годом увеличилось на 2 млн человек и составило 7 млн, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов. "В декабре 2022 года в Туркменистане была проведена сплошная перепись населения и жилищного... читать дальше

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Утвержденный Советом ЕС 13-й пакет санкций против РФ предусматривает ограничения на торговлю товарами и технологиями с Россией, перечень которых включает более 70 наименований. Этот перечень является приложением к регламенту Совета ЕС, он опубликован в пятницу в "Официальном... читать дальше

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Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширяет стоп-лист в отношении представителей евроструктур и стран-членов ЕС, говорится в заявлении МИД России. "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние... "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние... читать дальше

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Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против РФ включает в себя десять иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС. В частности, списки пополнили компания RG Solutions Limited, базирующаяся в Гонконге, и три фирмы с... В частности, списки пополнили компания RG Solutions Limited, базирующаяся в Гонконге, и три фирмы с... читать дальше

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Народному Совету Туркменистана в 2024 году предстоит обеспечить привлекательность правовой системы для бизнеса, заявил глава Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. "Cовместно с Меджлисом (парламентом), министерствами, ведомствами и... читать дальше

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. - до 14,75% годовых с коридором +/-1 п.п., сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. "Годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три... читать дальше

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Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду госимущества в январе 2024 года составили 15,3 млн манатов ($9 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики. "В январе 2024 года поступления в госбюджет от приватизации... читать дальше

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Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на предприятия, перешедшие под государственное управление. Вопрос о мерах поддержки таких компаний был поднят на совещании президента РФ Владимира Путина в Чувашии по... Вопрос о мерах поддержки таких компаний был поднят на совещании президента РФ Владимира Путина в Чувашии по... читать дальше

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Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Филип Джефферсон ожидает снижения процентных ставок регулятором в этом году. "Если экономика будет развиваться широко, как и ожидается, наверняка будет целесообразным позднее в этом году начать откатывать нашу... читать дальше

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Трейдеры корректируют прогнозы в отношении траектории снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) после публикации более сильных, чем ожидалось, индексов менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне. Судя по котировкам контрактов, трейдеры ждут... Судя по котировкам контрактов, трейдеры ждут... читать дальше

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Официальная оценка мощности магистрального газопровода до Мурманска выросла до 50 млрд кубометров в год. Еще осенью власти объявили, что мощность газопровода составит 40 млрд кубометров - для обеспечения потребностей будущего завода СПГ и местных потребителей.... читать дальше

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Московская биржа с 27 февраля исключает депозитарные расписки QIWI из состава индексов акций, говорится в сообщении торговой площадки. Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи - активное... Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи - активное... читать дальше

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Минпромторг РФ актуализировал перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, расширив его до 12 брендов (всего - более 35 моделей) за счет машин, сборка которых налажена на... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, включая отчетность. Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете... Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...

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