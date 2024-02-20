Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7981 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,777 руб., максимальный - 12,848 руб. Было заключено 110445 сделок. Объем торгов составил 172716,03 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,7995 руб. за юань.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,24 коп. и составил 12,7981 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60093,738 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 609,155 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,35 коп. и составил 99,602 руб. Минимальный курс евро составил 99,315 руб., максимальный - 100 руб. Было заключено 24156 сделок. Объем торгов составил 41764,4 млн... Минимальный курс евро составил 99,315 руб., максимальный - 100 руб. Было заключено 24156 сделок. Объем торгов составил 41764,4 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,74 коп. и составил 92,3524 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1 руб., максимальный - 92,6625 руб. Было заключено 33655 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,1 руб., максимальный - 92,6625 руб. Было заключено 33655 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,24 коп. и составил 12,7981 руб. Минимальный курс юаня составил 12,777 руб., максимальный - 12,848 руб. Было заключено 110445 сделок. Объем торгов составил 172716,03... Минимальный курс юаня составил 12,777 руб., максимальный - 12,848 руб. Было заключено 110445 сделок. Объем торгов составил 172716,03...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с нефтью, а также в ожидании нового санкционного давления Запада на Россию. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX... читать дальше

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Россия снизила нефтепереработку с начала года примерно на 7%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7% (с января по 18 февраля 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года). По итогам года... читать дальше

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В Послании к Федеральному Собранию будут поставлены задачи, минимум, на ближайшие шесть лет, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас для меня, честно говоря, тоже было бы очень важно вас послушать в связи с тем, что сейчас готовится Послание Федеральному Собранию.... "Сейчас для меня, честно говоря, тоже было бы очень важно вас послушать в связи с тем, что сейчас готовится Послание Федеральному Собранию.... читать дальше

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Саудовская Аравия в декабре 2023 года нарастила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 1,4% - до 8,944 млн б/с против 8,818 млн б/с в ноябре. В годовом выражении этот показатель упал на 14,3%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative... читать дальше

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Евро, доллар США и китайский юань укрепляются на Московской бирже на торгах во вторник. При этом евро поднялся до 100 руб. впервые с 9 января, доллар и юань демонстрируют менее заметные темпы роста. Курс доллара США составил 92,4 руб. в 17:49 мск, что на 6,25 копейки... Курс доллара США составил 92,4 руб. в 17:49 мск, что на 6,25 копейки... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивают новости компаний и ждут публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. В понедельник торги не проводились в связи с Днем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,87 коп. и составил 92,3358 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,625 руб. Было заключено 5817 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,2 руб., максимальный - 92,625 руб. Было заключено 5817 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 12,796 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7705 руб., максимальный - 12,8445 руб. Было заключено 18188 сделок. Объем торгов составил 44115,79... Минимальный курс юаня составил 12,7705 руб., максимальный - 12,8445 руб. Было заключено 18188 сделок. Объем торгов составил 44115,79...

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РФ с июля 2023 года по февраль 2024 года экспортирует 46,6 млн тонн зерна, прогнозирует руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский. "Это намного выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода - 38,7 млн тонн. Прогноз на весь... "Это намного выше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода - 38,7 млн тонн. Прогноз на весь... читать дальше

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Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2023 года выросла в 6 раз, составив 28,8 млрд рублей по сравнению с 4,9 млрд рублей в 2022 году, говорится в сообщении кредитной организации. Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому... Рост прибыли связан с позитивной динамикой операционных доходов благодаря значимому... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе 2024 года выросли на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В декабре годовая инфляция составляла 3.4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде не изменились. Без... Без... читать дальше

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Площади посевов озимой пшеницы в РФ в этом году восстановятся до 17,3 млн га с 16,4 млн га в 2023 году, что станет вторым показателем после рекордного 2021 года. Такой прогноз сделал руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский на зерновом... читать дальше

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