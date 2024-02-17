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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб., евро - 99,3523 руб.
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17 февраля 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 февраля в размере 92,5492 руб., евро - 99,3523 руб.
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17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 92,5492 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 99,3523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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