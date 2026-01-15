Аудиторы отмечают рост популярности дистанционных услуг

15 января. FINMARKET.RU - В 2025 году аудиторские компании зафиксировали уверенный рост предложений по проведению дистанционных проверок, на которые приходится уже 80% всех проверок. По словам участников рынка, такие проверки практикуют крупные компании, у которых дочерние структуры находятся в разных регионах, а также желающие сменить привлеченных специалистов. Аудиторам такой сервис позволяет заметно сэкономить, в том числе на транспортных расходах, однако остается и серьезный риск недостоверности заверяемой документации, пишет "Коммерсант"

Однако дистанционныйможет нести значительные риски. "Недостаток прямого взаимодействия повышает риск недостоверных данных или манипуляций, поскольку аудитор не видит оригиналы документов вживую",- поясняет заместитель гендиректора по аудиту МКПЦ Анна Гуляева. Без очного присутствия сложно выполнить, например, "физический осмотр и проверить наличие материальных активов на складе, объективно оценить организацию складского хозяйства, производственный процесс, соблюдение правил инвентаризации", отмечает управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев.