Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5082,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3575,25 млрд руб.
15 января 2026 года 08:25
Аудиторы отмечают рост популярности дистанционных услуг
Михаил Терещенко/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - В 2025 году аудиторские компании зафиксировали уверенный рост предложений по проведению дистанционных проверок, на которые приходится уже 80% всех проверок. По словам участников рынка, такие проверки практикуют крупные компании, у которых дочерние структуры находятся в разных регионах, а также желающие сменить привлеченных специалистов. Аудиторам такой сервис позволяет заметно сэкономить, в том числе на транспортных расходах, однако остается и серьезный риск недостоверности заверяемой документации, пишет "Коммерсант". Однако дистанционный аудит может нести значительные риски. "Недостаток прямого взаимодействия повышает риск недостоверных данных или манипуляций, поскольку аудитор не видит оригиналы документов вживую",- поясняет заместитель гендиректора по аудиту МКПЦ Анна Гуляева. Без очного присутствия сложно выполнить, например, "физический осмотр и проверить наличие материальных активов на складе, объективно оценить организацию складского хозяйства, производственный процесс, соблюдение правил инвентаризации", отмечает управляющий партнер ДРТ Владимир Козырев.
