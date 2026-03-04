.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Издержки санкционной войны
Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) обновили результаты исследования компаний обрабатывающей промышленности в части сравнения прогнозов влияния санкций в апреле 2022 года с реальностью в феврале 2026 года, пишет...
 
Финорганизации могут получить повышенные взносы в фонд омбудсмена за игнорирование его запросов
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устраняющий пробелы в законе о финансовом уполномоченном во исполнение постановления Конституционного суда: документ вводит повышенные взносы в фонд омбудсмена для финансовых организаций,...
 
Переплата по ипотеке почти не опустилась после снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки практически не повлияло на переплату по ипотеке. В феврале банки опустили ставки лишь на 0,3 п. п., до 19,5%. По кредиту на рыночных условиях россиянин будет отдавать на погашение процентов восемь из 10 платежей, рассчитали...
 
04 марта 2026 года 09:10

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5593,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3424,22 млрд руб.

 0
4 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 5593,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5398,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5679,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5518,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 марта составили 3424,22 млрд руб. против 3508,44186 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
04 марта 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 4 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,71/83,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,71/83,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
04 марта 2026 года 16:01
Ставки по ипотеке в США за неделю не изменились
Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США не изменились на прошлой неделе, оставшись на минимальном уровне с сентября 2022 года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:54
За февраль физлица нарастили инвестирование на фондовом рынке "Мосбиржи" в 1,8 раза
Физические лица в феврале 2026 года инвестировали на фондовом рынке "Московской биржи" 256,9 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе (139 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

В том числе в акции в феврале было инвестировано 14,2 млрд...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:46
ФРС может удерживать ставку на текущем уровне достаточно долго, считает глава ФРБ Кливленда
Федеральная резервная система (ФРС) находится в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики и может позволить себе удерживать процентную ставку на текущем уровне достаточно долго, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:37
Цены на нефть вырастут до $100 за баррель при длительном перекрытии Ормузского пролива, прогнозируют в Goldman
Цены на нефть могут превысить $100 за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт для прохода танкеров в течение еще пяти недель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc.

На этой неделе стоимость Brent поднималась выше $85 за баррель в связи с опасениями перебоев...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:30
В четверг, 5 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,56 млрд руб.
В четверг, 5 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,56 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:30
В четверг, 5 марта, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 9,78 млрд руб.
В четверг, 5 марта, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 9,78 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:29
Доходы Москвы в январе-феврале выросли на 2%, ниже запланированного
Рост доходов Москвы по итогам двух месяцев года составил 2%, что ниже запланированных 6,5%, заложенных при формировании бюджета города, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

"На Президиуме Правительства Москвы рассмотрели вопросы исполнения бюджета...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:21
ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. б/с
Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом обновленных графиков компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, составит 37,902 млн баррелей в сутки (б/с), что на 170 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:14
Азиатские рынки акций завершили торги падением
Азиатские фондовые индексы завершили торги серьезным падением на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Иран заявил, что полностью контролирует имеющий ключевое значение для транзита энергоресурсов Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют...    читать дальше
04 марта 2026 года 15:07
Путин заявил о необходимости усилить борьбу с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин нацелил полицию на усиление борьбы с киберпреступностью на фоне снижения числа таких преступлений.

"Серьёзное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении...    читать дальше
04 марта 2026 года 14:56
Страны ОПЕК+ в марте компенсируют на 90 тыс. б/с больше, чем планировалось ранее
Страны ОПЕК+, участвующие в сокращениях добычи восьми "добровольцев", представили новый график компенсаций ранее недосокращенной добычи, - эти объемы, которые должны дополнительно к квотам сократить участники, указаны с февраля по июнь 2026 года.

Как говорится в...    читать дальше
04 марта 2026 года 14:47
Путин призвал усилить противодействие экономической преступности
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность выявления экономических преступлений, в том числе в сфере ОПК, и работы над обелением экономики.

"Актуальная задача МВД - противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа...    читать дальше
04 марта 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 4 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,78 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2837,69 (+0,44%) пункта, минимальное - 2816,09 (-0,32%)...    читать дальше
04 марта 2026 года 14:32
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть остаются в плюсе в среду при высокой волатильности торгов. Темпы роста рынка замедлились после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру". Накануне как Brent, так и WTI подорожали на...    читать дальше
04 марта 2026 года 14:21
Суд продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к Euroclear о взыскании 200 млрд евро 10 апреля
Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) 10 апреля, сообщил журналистам один из представителей сторон.

Банк России пояснил, что сегодня было предварительное рассмотрение...    читать дальше
