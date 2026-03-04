.
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5593,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3424,22 млрд руб.
04 марта 2026 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5593,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3424,22 млрд руб.
4 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 5593,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5398,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5679,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5518,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 марта составили 3424,22 млрд руб. против 3508,44186 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
04 марта 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 4 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,71/83,37 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,71/83,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
.04 марта 2026 года 16:01
Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США не изменились на прошлой неделе, оставшись на минимальном уровне с сентября 2022 года. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:54
Физические лица в феврале 2026 года инвестировали на фондовом рынке "Московской биржи" 256,9 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе (139 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе торговой площадки. В том числе в акции в феврале было инвестировано 14,2 млрд... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:46
Федеральная резервная система (ФРС) находится в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики и может позволить себе удерживать процентную ставку на текущем уровне достаточно долго, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:37
Цены на нефть вырастут до $100 за баррель при длительном перекрытии Ормузского пролива, прогнозируют в Goldman
Цены на нефть могут превысить $100 за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт для прохода танкеров в течение еще пяти недель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs Group Inc. На этой неделе стоимость Brent поднималась выше $85 за баррель в связи с опасениями перебоев... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:30
В четверг, 5 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,56 млрд руб.
В четверг, 5 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 5,56 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:30
В четверг, 5 марта, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 9,78 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:29
Рост доходов Москвы по итогам двух месяцев года составил 2%, что ниже запланированных 6,5%, заложенных при формировании бюджета города, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы. "На Президиуме Правительства Москвы рассмотрели вопросы исполнения бюджета... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:21
Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом обновленных графиков компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, составит 37,902 млн баррелей в сутки (б/с), что на 170 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:14
Азиатские фондовые индексы завершили торги серьезным падением на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявил, что полностью контролирует имеющий ключевое значение для транзита энергоресурсов Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют... читать дальше
.04 марта 2026 года 15:07
Президент России Владимир Путин нацелил полицию на усиление борьбы с киберпреступностью на фоне снижения числа таких преступлений. "Серьёзное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:56
Страны ОПЕК+, участвующие в сокращениях добычи восьми "добровольцев", представили новый график компенсаций ранее недосокращенной добычи, - эти объемы, которые должны дополнительно к квотам сократить участники, указаны с февраля по июнь 2026 года. Как говорится в... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:47
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность выявления экономических преступлений, в том числе в сфере ОПК, и работы над обелением экономики. "Актуальная задача МВД - противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,78 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2837,69 (+0,44%) пункта, минимальное - 2816,09 (-0,32%)... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:32
Цены на нефть остаются в плюсе в среду при высокой волатильности торгов. Темпы роста рынка замедлились после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру". Накануне как Brent, так и WTI подорожали на... читать дальше
.04 марта 2026 года 14:21
Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) 10 апреля, сообщил журналистам один из представителей сторон. Банк России пояснил, что сегодня было предварительное рассмотрение... читать дальше
