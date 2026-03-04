ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 77,6093 руб., курс евро - 90,3098 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 90,3098 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,09 коп.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 77,6093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,59 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54821,101 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,227 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,38 коп. и составил 11,3583 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2705 руб., максимальный - 11,4165 руб. Была заключена 66781 сделка. Объем торгов составил 106378,24... Минимальный курс юаня составил 11,2705 руб., максимальный - 11,4165 руб. Была заключена 66781 сделка. Объем торгов составил 106378,24...

.

Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом вместе с нефтью (фьючерс на нефть Brent превысил $83 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России. В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором. "Идет обсуждение закона о... "Идет обсуждение закона о... читать дальше

.

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) выпустило бессрочную лицензию на сделки с германскими дочерними структурами "Роснефти", сообщило ведомство. Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29... Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29... читать дальше

.

Российские туроператоры потеряли более 2,6 млрд рублей в связи с начавшимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и остановкой регулярного авиасообщения, в последующие дни ущерб может вырасти до 3 млрд, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

.

Банк ДОМ.РФ первым из участников пилота цифрового рубля провел в своем мобильном приложении оплату налога в Федеральную налоговую службу (ФНС), говорится в сообщении кредитной организации. "Платежи в адрес государственных учреждений - новый сценарий с использованием... "Платежи в адрес государственных учреждений - новый сценарий с использованием... читать дальше

.

Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за февраль, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), - $44,59/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", сделанными ранее на основе данных Argus. Это совпало с расчетами "Интерфакса", сделанными ранее на основе данных Argus. С... С... читать дальше

.

ЦБ планирует в третьем квартале текущего года ввести в регулирование кредитные цифровые финансовые активы и кредитно-дефолтные свопы (credit default swap, CDS), завила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором. Кредитные ЦФА -... Кредитные ЦФА -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,70 коп. и составил 11,3377 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2675 руб., максимальный - 11,4055 руб. Было заключено 25866 сделок. Объем торгов составил 27491,41... Минимальный курс юаня составил 11,2675 руб., максимальный - 11,4055 руб. Было заключено 25866 сделок. Объем торгов составил 27491,41...

.

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск понизился на 0,94% и составил 48279,92 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск понизился на 0,94% и составил 48279,92 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 6851,61... Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 6851,61... читать дальше

.

Проблема с компаниями-"раздолжнителями", которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу, - достаточно острая, для ее решения планируется ввести стандарты консультирования по вопросам просроченной задолженности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в... читать дальше

.

Набсовет "Московской биржи" в четверг предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Таким образом, на выплату дивидендов... Таким образом, на выплату дивидендов...

.

Венгерская сторона готова с позиции силы решать вопрос поставок нефти, блокируемых Украиной, заявил в четверг премьер Венгрии Виктор Обран. "Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", -... "Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", -... читать дальше

.

ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12942,76 (+351,81) руб./грамм; на серебро - 218,17 (+14,8) руб./грамм; на платину - 5447,55 (+159,69) руб./грамм; на палладий - 4291,17 (+111,41) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 78,19 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.