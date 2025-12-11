11 декабря. FINMARKET.RU - Гуманитарии оказались востребованы в ИТ: бизнесу не хватает квалифицированных тренеров искусственного интеллекта (AI-тренеров), зарплаты таких специалистов достигают 300 тысяч рублей в месяц, пишет "Российская газета"

Это одна из самых молодых профессий в России. Такие специалисты учат искусственный интеллект правильно отвечать на вопросы людей. Они готовят обучающие данные, пишут примеры эталонных ответов и проверяют, насколько корректно система реагирует на запросы. За 11 месяцев 2025 года спрос на таких специалистов в России вырос на 80%, по данным сервиса hh.ru. Однако лишь 10% кандидатов обладают необходимыми компетенциями.

"AI-тренер - это гибрид редактора и исследователя. Он формирует представление системы о том, как нужно отвечать людям и на каких принципах базироваться", - говорит директор по искусственному интеллекту Лиги цифровой экономики Олег Белоусов. Он объясняет, что AI-тренер подстраиваетпод потребности людей и бизнеса. Специалист собирает тексты, диалоги и описания, очищает их, проверяет на достоверность. "Он улавливает тонкости: где ответ может быть фактически неверным, стилистически неуместным или даже потенциально опасным", - пояснил Белоусов.

По данным сервиса hh.ru, медиана зарплат специалистов составила 104,3 тысячи рублей - на 12,5 тысячи больше, чем год назад, с разбросом от 53,6 до 300,4 тысячи рублей.

Порог входа в профессию только кажется простым. На деле для трудоустройства необходим бэкграунд "писательства" и работы с информацией, чаще всего - высокий уровень английского языка и хороший уровень критического мышления, отмечают эксперты. Начать с нуля здесь практически невозможно.