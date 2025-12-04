В РФ собираются реформировать досудебное рассмотрение жалоб налоговиками

4 декабря. FINMARKET.RU - Правительство намерено серьезно усовершенствовать процедуру досудебного обжалования бизнесом актов и действий налоговых органов у их вышестоящих коллег, сделав ее состязательной и открытой. Минфин и ФНС подготовят соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) к 2027 г. Это следует из дорожной карты по направлению "Регистрация бизнеса и налогообложение" - она включена в Национальную модель ведения бизнеса до 2030 г., пишут "Ведомости"

Обжалование будет проходить по усовершенствованным стандартам, которые при этом планируется применять только в случае подачи специального заявления налогоплательщиком. Новый подход предполагает, что заявитель сможет очно присутствовать при рассмотрении своей, а решение по ней будет опубликовано в полном объеме на сайте ФНС. Концепция поправок в НК должна обсуждаться с предпринимательским сообществом и заинтересованными министерствами, следует из материалов.

Кроме того, разрешать спор будет коллегия налоговых арбитров, состоящая из работников службы, следует из документа. При этом власти планируют заранее оценить их будущую нагрузку, чтобы сформировать "фильтры для категорий жалоб, которые могут рассматриваться в соответствии с новым порядком". Среди них, например, могут быть высокая госпошлина, сумма спора, категория налогоплательщика.

Согласно дорожной карте, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, его аппарат, а также региональные омбудсмены получат право на защиту прав налогоплательщиков при такой процедуре. В последующем эту функцию планируется усилить, наделив процессуальными правами общественного представителя аппарата уполномоченного в сфере защиты прав налогоплательщиков. ФНС к началу 2027 г. должна будет разработать регламент с детальным описанием рассмотрения жалоб по новой процедуре, а также вовлечения в этот процесс общественного представителя по защите прав налогоплательщика (запрос его мнения по жалобе, заслушивание выступления и др.), следует из дорожной карты.

Как следует из данных ФНС, в 2024 г. было подано 485 досудебных жалоб, что на 7,1% меньше показателя 2023 г. Из этого числа заявок было удовлетворено 26,6%, или 129. Сумма требований по ним составила 57,4 млн руб.