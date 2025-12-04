.
04 декабря 2025 года 08:50

Ввод многоквартирного жилья в РФ может сократиться на 11%

Лев Федосеев/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - Ввод многоквартирных домов (МКД) в 2026 году составит 41 млн кв. м, сократившись на 11% год к году. Такой прогноз приводится в совместном исследовании "Яков и партнеры" и Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), пишет "Коммерсант". Объем запуска новых проектов снизится на 14%, до 30 млн кв. м. Оба значения станут наименьшими как минимум с 2022 года.

Перенос ввода объектов в эксплуатацию в 2026 году, напротив, достигнет максимума. Год к году показатель прибавит 5%, до 16,2 млн кв. м, ожидают аналитики "Яков и партнеры" и ЕРЗ.РФ.

Сокращается и доходность строительства новых объектов. В "Яков и партнеры" подсчитали, что сейчас она не превышает 5-10%, в то время как средняя ставка по проектному финансированию составляет 10,8%.

Переломить негативный тренд мог бы рост спроса на новостройки, но предпосылок для него аналитики не видят.

В 2026 году количество заключенных ДДУ в России вырастет только на 1,1% год к году, до 480 тыс., прогнозируют в "Яков и партнеры" и ЕРЗ.РФ.

Себестоимость строительства, вероятно, также будет расти медленнее. "Яков и партнеры" и ЕРЗ.РФ полагают, что строительные материалы в 2026 году подорожают в среднем на 5%, рабочая сила - на 3%.


Ключевые слова:    РФ,  жилье,  ввод,  сокращение

 
