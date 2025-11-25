Операторы контейнерных складов просят о послаблениях

25 ноября. FINMARKET.RU - Жесткое регулирование деятельности операторов контейнерных складов в некоторых регионах страны стало непосильным для участников рынка. В связи с этим профильная бизнес-ассоциация обратилась к федеральному правительству с просьбой принять общие для всей России правила размещения контейнеров, пишет "Коммерсантъ".. В противном случае возможно сокращение рынка за счет перетока части игроков в серую зону, предупреждает ассоциация в письме.

"Ъ" ссылается на письмо председателя Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артема Замараева, направленное 19 ноября 2025 года в адрес главы правительстваМихаила Мишустина, с просьбой разработать и внедрить унифицированные федеральные правила размещения грузовых контейнеров.

Поводом для обращения стало вступление в силу постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, определяющего новые правила размещения грузовых контейнеров в регионе.

Они, по мнению автора письма, оказались «невыполнимыми» по стоимости и срокам. В частности, установка инспекционно-досмотровых комплексов стоимостью более 200 млн руб., срок изготовления и согласования которых — от полугода; наличие штатного персонала численностью не менее шести специалистов на каждый комплекс; ливневая канализация с очистными сооружениями; обязательное асфальтовое или бетонное покрытие территории; специализированная техника вроде кранов и контейнерных погрузчиков, не соответствующих модели стационарного хранения. В правительстве Московской области не ответили на запрос “Ъ”.