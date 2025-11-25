25 ноября. FINMARKET.RU - Российскаястала во многом составной частью экономики Китая, заявил в интервью «Ведомостям» ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Сегодня наша экономика является во многом составной частью экономики великой страны Китай. И сегодня у нас абсолютно все китайское. И это серьезная угроза, ведь китайцы своими инженерами отодвигают всех наших "пэтэушников"», – сказал он.

По словам Литвиненко, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса. Он отметил, что в этих учебных заведениях в КНР сосредоточены инновации и наука. Ректор подчеркнул, что ничего не получится сделать «без потенциала корпуса инженеров».

25 ноября ответственный секретарь Комиссии при президентепо вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сказал, что синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления. По его мнению, развитие Москвы и Пекина основывается на эффективности электроснабжения экономики.