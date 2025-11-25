.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
25 ноября 2025 года 09:51
Экономика РФ во многом стала составной частью экономики КНР
|0
Михаил Метцель/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Российская экономика стала во многом составной частью экономики Китая, заявил в интервью «Ведомостям» ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. «Сегодня наша экономика является во многом составной частью экономики великой страны Китай. И сегодня у нас абсолютно все китайское. И это серьезная угроза, ведь китайцы своими инженерами отодвигают всех наших "пэтэушников"», – сказал он. По словам Литвиненко, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса. Он отметил, что в этих учебных заведениях в КНР сосредоточены инновации и наука. Ректор подчеркнул, что ничего не получится сделать «без потенциала корпуса инженеров». 25 ноября ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сказал, что синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления. По его мнению, развитие Москвы и Пекина основывается на эффективности электроснабжения экономики.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, образование, экономика, мнение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.