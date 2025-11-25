.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Экономика РФ во многом стала составной частью экономики КНР
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25 ноября 2025 года 09:51

Экономика РФ во многом стала составной частью экономики КНР

 0  
Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС
25 ноября. FINMARKET.RU - Российская экономика стала во многом составной частью экономики Китая, заявил в интервью «Ведомостям» ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Сегодня наша экономика является во многом составной частью экономики великой страны Китай. И сегодня у нас абсолютно все китайское. И это серьезная угроза, ведь китайцы своими инженерами отодвигают всех наших "пэтэушников"», – сказал он.

По словам Литвиненко, различие между российским и китайским отраслевым университетом заключается в том, что второй считается «локомотивом роста экономики», а также отдельного бизнеса. Он отметил, что в этих учебных заведениях в КНР сосредоточены инновации и наука. Ректор подчеркнул, что ничего не получится сделать «без потенциала корпуса инженеров».

25 ноября ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин сказал, что синтез российских ресурсов и технологий, разрабатываемых Китаем, надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления. По его мнению, развитие Москвы и Пекина основывается на эффективности электроснабжения экономики.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  образование,  экономика,  мнение

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.