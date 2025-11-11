Штрафы за преступления в сфере экономики собираются повысить в 1,5-2 раза

11 ноября. FINMARKET.RU - Министерство юстиции предложило повысить максимальные пороги штрафов, назначаемых в рамках уголовных дел по экономическим статьям. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК), предусматривающий повышение размеров штрафов примерно в 1,5-2 раза, сообщили "Ведомостям" два источника, близких к комиссии. Проект изменений затрагивает десятки статей УК - от мошенничества до уклонения от уплаты налогов.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2021-2023 гг. по экономическим статьям было осуждено 3126 человек, более половины из них (51%) получили штраф в качестве основного наказания. При этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхнему пределу санкций. "Размеры штрафов, установленные в действующих статьях, утратили стимулирующий эффект", - говорится в пояснительной записке. Авторы поправок рассчитывают, что повышение санкций "усилит превентивное значение наказаний, не увеличивая число лишений свободы", а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Принятие проекта не создаст дополнительных рисков для бизнеса, поскольку изменения коснутся только лиц, уже совершивших преступления, уточняется в проекте Минюста.

Законопроектом предусматривается и корректировка пороговых значений крупного и особо крупного ущерба для квалификации ряда преступлений в сфере экономики, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, это делается с учетом инфляционных процессов, чтобы обеспечить адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба.