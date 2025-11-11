.
Модель классической торговли изменят
Валерий Шарифулин/ТАСС
11 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг вместе с бизнесом сейчас работает над изменением модели классической торговли с учетом активного развития платформ, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Отрасль показывает прекрасные результаты, стабильно увеличивается оборот розничной торговли (за январь-август 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года рост составил 10%). Действительно, нам поставлена задача проработать изменения в модель торговли с учетом развития платформенных решений так, чтобы сбалансировать деятельность торговой отрасли в целом. При участии делового сообщества Минпромторг России организовал работу по обновлению модели регулирования торговой деятельности, которая учитывает ее трансформацию, разноформатность, мультиканальность и позволит обеспечить честную конкуренцию хозяйствующих субъектов, дальнейшее снижение доли нелегального оборота товаров, доступность социально значимых товаров, поддержку малого и среднего предпринимательства и отечественных производителей", - рассказал министр. Он также сообщил, что обязательная доля российского вина в магазинах и общепите пока останется на уровне 20%, но по мере развития отрасли может возрасти, "20%-я доля российского вина на полке и в винной карте объектов общественного питания - сейчас это оптимальное значение, которое позволит поддержать дальнейшее развитие отрасли виноделия и виноградарства. Вместе с тем это взвешенное решение, которое поможет избежать ситуаций, когда вина просто будет не хватать. Отдельно отмечу, что по мере развития отрасли эту долю можно увеличивать еще", - отметил он. Говоря об экспорте несырьевых товаров, Алиханов сообщил, что согласно прогнозам Минпромторга, превысить уровень 2021 года удастся ближе к 2028 году. Тогда, напомнил он, объем несырьевого неэнергетического экспорта составлял более $194 млрд.
Опубликовано Финмаркет
