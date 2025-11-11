Правительство предлагает продлить льготы из-за заморозки налоговых соглашений с Западом

11 ноября. FINMARKET.RU - Правительство предложило продлить компенсирующие меры в связи с частичной заморозкой соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с западными странами. В проект поправок в Налоговый кодекс (НК) ко второму чтению вошли инициативы, позволяющие и дальше применять пониженные ставки налога у источника (в данном случае речь идет о доходах, возникающих в России) для отдельных видов платежей, пишут "Ведомости"

В частности,предлагается продлить до конца 2035 г. на налогообложение процентных доходов по действующим долгосрочным кредитам при условии, что договор был заключен до приостановки СИДН. Также еще 3 года (до конца 2028 г.) будут применяться пониженные ставки по доходам, полученным в связи с выкупом воздушных судов, от международных морских перевозок и сдачи в аренду морских судов, а также в отношении лицензионных платежей за предоставление права на вещание крупнейших международных и иностранных спортивных событий, за использование иностранных технологий. В поправках фигурируют еще две меры в международном налогообложении: одна из них касается безнадежной задолженности, другая - льгот для международных холдингов.

В то же время в списке теперь не фигурируют выплаты за международный аудио- и видеоконтент, обращает внимание партнер Б1 Марина Белякова. В текущей версии статьи 310 НК под льготу подпадают доходы, полученные при использовании аудиовизуальных произведений на телеканалах, а также другие объекты авторского права (произведения литературы, искусства или науки, включая компьютерные программы, кинематограф). Таким образом, если льгота не будет продлена, выплата роялти в недружественные страны будет облагаться по ставке 25%.

Не сохранится и льгота в отношении лицензионных платежей за программное обеспечение (ПО), отмечает партнер Kept Евгения Вольфус. Сейчас в большинстве случаев продолжают действовать лицензионные договоры на ПО, заключенные ранее, - иностранные правообладатели продолжают предоставлять доступ к уникальным программным продуктам и оказывать поддержку пользователям, говорит эксперт.

В поправках фигурирует еще одна мера, касающаяся международного налогообложения. В частности, "в связи с актуализацией порядка применения перечней офшорных юрисдикций" правительство уточняет условия, при которых контролируемые иностранные компании - холдинги (КИК, с резидентством другой страны, но российскими корнями) освобождаются от налога на прибыль. Льгота будет доступна, только если в юрисдикции "прописки" ставка налога на прибыль составляет не менее 15%.