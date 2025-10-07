Пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году

7 октября. FINMARKET.RU - В России в течение 2027 года запланировано постепенное повышение стоимости одного пенсионного коэффициента. В правительственных планах предусмотрено проведение двух этапов индексации данного показателя. Первая корректировка должна состояться в начале февраля, когда значение коэффициента увеличат примерно до 163 рублей. Затем, спустя 2 месяца, намечено повторное повышение, в результате которого стоимость одного пенсионного балла достигнет около 168 рублей.

Размер страховых пенсий зависит от количества заработанных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости этого коэффициента, сообщили "Известиям" в Минтруде. ИПК увеличивается, или, другими словами, страховыеиндексируются ежегодно не ниже чем на уровень инфляции.

"По 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу на 7,6%, что выше уровня прогнозной инфляции в 6,8%. Таким образом, пенсии будут увеличены для всех получателей страховых пенсий по единым принципам - на 7,6%, как для работающих, так и для неработающих россиян, а точная сумма прибавки зависит от размера пенсии получателей", - уточнили в мтинистерстве.

Индивидуальный пенсионный, также известный как пенсионные баллы, представляет собой ключевой параметр, определяющий будущий размер пенсии, заявил "Известиям" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в течение года максимально можно накопить до 10 пенсионных баллов.

Увеличение стоимости пенсионного коэффициента предполагает, что в 2027 году страховые пенсии будут пересчитаны с ростом на 7,5% по сравнению с уровнем 2026 года подтвердил "Известиям" старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок. Индексация затронет всех получателей страховых выплат - как работающих граждан, так и тех, кто уже завершил трудовую деятельность. При этом темп повышения значительно превышает ожидаемую инфляцию на следующий год, которая, по прогнозу Минэкономразвития, составит около 4%. В итоге реальный размер пенсий должен увеличиться, что позволит улучшить их покупательную способность.

"Если фактический уровень инфляции будет близок к прогнозному, то покупательная способность пенсии в 2027 году возрастет для большинства категорий пенсионеров", - отметил эксперт.