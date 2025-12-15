Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3517,5 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3517,5 млрд руб.

ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11103,67 (+259,74) руб./грамм; на серебро - 164,78 (+5,56) руб./грамм; на платину - 4531,43 (+253,18) руб./грамм; на палладий - 3923,5 (+152,79) руб./грамм.

За несколько дней до саммита ЕС, который будет решать вопрос о финансировании Украины в 2026-2027 гг., опрос среди бельгийцев показал, что 67% из них не желают, чтобы правительство согласилось на использование замороженных активов РФ. "Эта новость - ветер в паруса...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 93,2274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,52 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 79,4495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,01 коп.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления страны. Таким образом, темпы роста цен не изменились по сравнению с октябрем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали... читать дальше

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре, опустившись ниже нуля. Значение индикатора составило минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В прошлом месяце индекс достиг... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,17 коп. и составил 11,2142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,18 руб., максимальный - 11,28 руб. Была заключена 26351 сделка. Объем торгов составил 57405,87 млн...

Правительство Азербайджана приступило к подготовке выпуска первых суверенных "зеленых" бондов, сообщает Минфин. По информации ведомства, 15 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, созданной с целью обеспечения разработки рамочного документа для эмиссии таких...

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс предложил переосмыслить термин "ископаемое топливо", полагая, что неточность термина породила множество мифов о нефти. В своей статье, размещенной на сайте организации, генсек пишет, что нефть редко используется в качестве...

Большинство главных исполнительных директоров крупных компаний планируют наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта в следующем году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ежегодный опрос консалтинговой фирмы Teneo. Порядка 68% из опрошенных...

Объем российского рынка корпоративного программного обеспечения будет ежегодно расти в 2024-2030 годах в среднем на 24% и достигнет по итогам 2030 года приблизительно 717 млрд рублей, говорится в обновленном исследовании компании Strategy Partners (АО СПГ, первая версия... читать дальше

Германская химкомпания BASF SE воздержится от принудительного сокращения рабочих мест на своем основном предприятии в Людвигсхафене как минимум в течение трех лет. Как говорится в сообщении компании, она подписала новое соглашение с представителями сотрудников...

Экономический рост в семи из 16 государств G20, данные по которым были известны, ускорился в третьем квартале, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще в семи странах рост замедлился по сравнению со вторым кварталом, а в... читать дальше

5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1105 на 13 млрд 69,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2025 года составило $37,1 млрд, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $52,7 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

Госдума в следующем году планирует рассмотреть вопросы расширения прав миноритарных акционеров, чтобы повысить привлекательность фондового рынка для частных инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции. По его...

