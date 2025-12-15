.
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Инфляция в России по итогам года составит 5,7% - минимум за пять лет - Сбербанк
По предварительным оценкам экспертов Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рост потребительских цен за год составит 5,7% против 9,5% в 2024-м. Показатель за 2025 год станет минимальным за последние пять лет, что говорит о выходе...
 
Особый режим эксплуатации зарубежных самолетов просят продлить
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие постановления правительства РФ № 412, которое регламентирует эксплуатацию российскими авиакомпаниями иностранных самолетов, находящихся...
 
Минфин не поддержал льготы для операторов торговых центров
Минфин вопреки просьбе отраслевой ассоциации решил не включать управление торговых центров в перечень отраслей, которые могут рассчитывать на льготу по отчислению страховых взносов. "Коммерсант" ознакомился с письмом замдиректора департамента по...
 
15 декабря 2025 года 10:03

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3517,5 млрд руб.

 0  
15 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3517,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3590,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
15 декабря 2025 года 18:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 декабря
ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11103,67 (+259,74) руб./грамм; на серебро - 164,78 (+5,56) руб./грамм; на платину - 4531,43 (+253,18) руб./грамм; на палладий - 3923,5 (+152,79) руб./грамм.

Это автоматическое...
15 декабря 2025 года 18:24
Почти 70% бельгийцев высказались против использования замороженных активов РФ для финансирования Украины
За несколько дней до саммита ЕС, который будет решать вопрос о финансировании Украины в 2026-2027 гг., опрос среди бельгийцев показал, что 67% из них не желают, чтобы правительство согласилось на использование замороженных активов РФ.

"Эта новость - ветер в паруса...    читать дальше
15 декабря 2025 года 18:23
ЦБ РФ установил курс евро с 16 декабря в размере 93,2274 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 93,2274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,52 коп.

Это автоматическое сообщение.
15 декабря 2025 года 18:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 декабря в размере 79,4495 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 79,4495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,01 коп.

Это автоматическое сообщение.
15 декабря 2025 года 18:15
Инфляция в Канаде в ноябре сохранилась на уровне 2,2%
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления страны. Таким образом, темпы роста цен не изменились по сравнению с октябрем. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали...    читать дальше
15 декабря 2025 года 18:07
Индекс промактивности Нью-Йорка в декабре снизился, оказался хуже прогноза
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре, опустившись ниже нуля. Значение индикатора составило минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В прошлом месяце индекс достиг...    читать дальше
15 декабря 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2142 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,17 коп. и составил 11,2142 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,18 руб., максимальный - 11,28 руб. Была заключена 26351 сделка. Объем торгов составил 57405,87 млн...
15 декабря 2025 года 17:51
Власти Азербайджана приступили к подготовке выпуска "зеленых" бондов
Правительство Азербайджана приступило к подготовке выпуска первых суверенных "зеленых" бондов, сообщает Минфин.

По информации ведомства, 15 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, созданной с целью обеспечения разработки рамочного документа для эмиссии таких...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:42
Генсек ОПЕК предлагает переосмыслить термин ископаемое топливо
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс предложил переосмыслить термин "ископаемое топливо", полагая, что неточность термина породила множество мифов о нефти.

В своей статье, размещенной на сайте организации, генсек пишет, что нефть редко используется в качестве...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:35
Крупные мировые компании намерены наращивать инвестиции в ИИ в 2026 году
Большинство главных исполнительных директоров крупных компаний планируют наращивать инвестиции в технологии искусственного интеллекта в следующем году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ежегодный опрос консалтинговой фирмы Teneo.

Порядка 68% из опрошенных...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:27
Эксперты прогнозируют рост объема рынка корпоративного ПО в РФ к 2030 году до 717 млрд руб.
Объем российского рынка корпоративного программного обеспечения будет ежегодно расти в 2024-2030 годах в среднем на 24% и достигнет по итогам 2030 года приблизительно 717 млрд рублей, говорится в обновленном исследовании компании Strategy Partners (АО СПГ, первая версия...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:19
BASF воздержится от принудительного сокращения рабочих мест на основном заводе
Германская химкомпания BASF SE воздержится от принудительного сокращения рабочих мест на своем основном предприятии в Людвигсхафене как минимум в течение трех лет.

Как говорится в сообщении компании, она подписала новое соглашение с представителями сотрудников...    читать дальше
15 декабря 2025 года 17:01
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился в семи странах G20, в семи государствах замедлился
Экономический рост в семи из 16 государств G20, данные по которым были известны, ускорился в третьем квартале, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Еще в семи странах рост замедлился по сравнению со вторым кварталом, а в...    читать дальше
15 декабря 2025 года 16:53
ВТБ разместил 13,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1105 на 13,1 млрд рублей
5 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1105 на 13 млрд 69,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
15 декабря 2025 года 16:53
Снижение профицита текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составило 30%
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2025 года составило $37,1 млрд, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $52,7 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,...    читать дальше
15 декабря 2025 года 16:23
В 2026 году Госдума намерена рассмотреть вопросы расширения прав миноритарных акционеров
Госдума в следующем году планирует рассмотреть вопросы расширения прав миноритарных акционеров, чтобы повысить привлекательность фондового рынка для частных инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.

По его...    читать дальше
