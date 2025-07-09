Нестандартная ситуация наблюдается на рынке продажи банковских долгов

9 июля. FINMARKET.RU - В этом годуактивно продавали просроченныеколлекторам - за 1-е полугодие объем закрытых сделок вырос на 30,2% относительно аналогичного периода год назад и достиг 142,7 млрд руб. Это следует из исследования "Первого клиентского бюро" (ПКБ) и сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Как пишут "Ведомости" , статистика основана на данных всех электронных торговых площадок и прямых продажах.

Вместе с тем на рынке наблюдается нестандартная ситуация: на фоне выраженного увеличения объемов закрытых сделок цены портфелей начали падать, указывает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Обычно происходит иначе, отмечает гендиректор ID Collect Александр Васильев: цены растут вслед за объемами из-за высокой конкуренции. В январе-марте средневзвешенная цена составляла 6,6% (от суммы основного долга), а в апреле-июне она опустилась до 4,73%, говорится в исследовании.

Тренд на снижение стоимости банковских портфелей подтверждают и данные электронной торговой площадки "Рынок долгов": в 1-м полугодии 2025 г. цена была на 34% меньше, чем в аналогичный период год назад.

Такие низкие значения точечно наблюдались только в период адаптации рынка к новым тарифам на госпошлины в прошлом году, но сейчас этот фактор уже не оказывает сильного влияния на поведение покупателей, считает Михмель. Снижение цены при росте объемов продаж он объясняет влиянием высокой ключевой ставки на стоимость фондирования для покупателей.

А Васильев отмечает, что сейчас доступ к банковским кредитам и рынку ценных бумаг есть у ограниченного количества крупных игроков: банковские портфели требуют значительных инвестиций, которые в нынешних условиях могут позволить себе считанные компании с доступом к рынкам капитала и крупным банковским кредитам. Этот тренд был виден уже в прошлом году, когда доля инвесторов в просрочку за пределом топ-6 покупателей снизилась до 15 с 19% в 2023 г., отмечает он.

По словам Васильева, в текущих рыночных условиях основная конкуренция носит концентрированный характер и происходит между несколькими крупными покупателями и это сдерживает рост цен.