Число участников рынка кибербезопасности за 5 лет выросло почти на 38%

9 июля. FINMARKET.RU - За последние 5 лет число компаний в сфере кибербезопасности стало больше почти на 38%, посчитали в "Контур.Эгида" и "Контур.Фокус" (входят в СКБ "Контур"). На 1 июня 2025 года таких организаций в России насчитывается 11,5 тыс. против 8,4 тыс. в начале 2020 года, пишет "Коммерсант"

Лидерами по регионам выступают Москва (4,2 тыс. юрлиц), Санкт-Петербург (1 тыс.), Московская область (949 юрлиц). Однако по темпам роста лидируют Республика Калмыкия (+566%), Чеченская Республика (+333%), Республика Ингушетия (+200%). Эксперты связывают это с административными и налоговыми стимулами.

Количественно самый большой прирост (+91,4%) показывают компании, которые занимаются производством средств защиты информации, а также информационных и телеком-систем.

Но в эту группу входят не только периферийные устройства и инфраструктурные решения, но и защищенные ноутбуки, планшеты, смартфоны, системы связи и специализированное оборудование, активно используемое в том числе силовыми ведомствами.