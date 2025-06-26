Риски в деятельности кредитных организаций нарастают

в деятельности кредитных организаций нарастают с каждым годом. Аудиторско-консалтинговая группа Б1 выпустила исследование "Устойчивая волатильность: балансируя между вызовами и возможностями", посвященное трендам в управлении банковскими рисками. Среди наиболее значимых рисков в ближайшем году опрошенныевыделили риск информационной системы, информационной безопасности, кредитный риск, риски применения искусственного интеллекта, пишет "Коммерсант" . В частности, как отмечает в исследовании, защита от угроз кибермошенничества остается «актуальным и значимым вопросом в повестке всех участников банковского сектора, включая мегарегулятора». Кроме того, риски информационных систем остаются значимыми на фоне активного импортозамещения, ограничения поддержки иностранных решений, частых сбоев и появления новых технологий, включая ИИ.

В исследовании отмечается разный уровень зрелости систем управления качеством данных в риск-менеджменте банков в зависимости от их величины. Для СЗКО (активы свыше 1 трлн руб.) этот уровень находится от среднего до высокого, тогда как для половины банков с активами свыше 500 млрд руб. он остается низким.

Причем среди наиболее актуальных помимо традиционного кредитного выделяются риски информационной системы, информационной безопасности, а также риски применения искусственного интеллекта. Чтобы соответствовать повышенным требованиям, банкам приходится тратить немалые деньги, порой более 100 млрд руб. Между тем эти вложения не могут быть разовыми, отмечают эксперты.