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26 июня 2025 года 10:17
Риски в деятельности кредитных организаций нарастают
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Михаил Терещенко/ТАСС
Риски в деятельности кредитных организаций нарастают с каждым годом. Аудиторско-консалтинговая группа Б1 выпустила исследование "Устойчивая волатильность: балансируя между вызовами и возможностями", посвященное трендам в управлении банковскими рисками. Среди наиболее значимых рисков в ближайшем году опрошенные банки выделили риск информационной системы, информационной безопасности, кредитный риск, риски применения искусственного интеллекта, пишет "Коммерсант". В частности, как отмечает в исследовании, защита от угроз кибермошенничества остается «актуальным и значимым вопросом в повестке всех участников банковского сектора, включая мегарегулятора». Кроме того, риски информационных систем остаются значимыми на фоне активного импортозамещения, ограничения поддержки иностранных решений, частых сбоев и появления новых технологий, включая ИИ. В исследовании отмечается разный уровень зрелости систем управления качеством данных в риск-менеджменте банков в зависимости от их величины. Для СЗКО (активы свыше 1 трлн руб.) этот уровень находится от среднего до высокого, тогда как для половины банков с активами свыше 500 млрд руб. он остается низким. Причем среди наиболее актуальных помимо традиционного кредитного выделяются риски информационной системы, информационной безопасности, а также риски применения искусственного интеллекта. Чтобы соответствовать повышенным требованиям, банкам приходится тратить немалые деньги, порой более 100 млрд руб. Между тем эти вложения не могут быть разовыми, отмечают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, управление, риски
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