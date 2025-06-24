Через сервис НСПК гражданам вернули 100 млн руб., похищенных мошенниками

24 июня. FINMARKET.RU - С момента запуска в конце 2023 г. сервиса "Добрая воля" Национальной системой платежных карт (НСПК) банки вернули гражданам почти 100 млн руб., похищенных мошенниками, и эта сумма продолжает расти, рассказал вчера замдиректора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции

работает через платформу диспутов НСПК и предоставляет участникам возможность добровольно договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения, пишут "Ведомости"

Чтобы повысить удобство использования этого сервиса, в 3-м квартале 2025 г. НСПК планирует опубликовать API (программный интерфейс) для работы и автоматизации на стороне банков, отметил Дорофеев.

Также, по его словам, для стимулирования кредитных организаций к более активному использованию "Доброй воли" и увеличению размеров возмещения гражданам НСПК хочет ввести так называемое межбанковское вознаграждение: банк, получивший назад украденные деньги, будет платить вознаграждение банку, который их заблокировал и вернул. НСПК решила установить размер такой комиссии на уровне 5% от суммы возврата, но не более 5000 руб., что позволит покрыть операционные расходы банков, которые возвращают средства. Никаких дополнительных комиссий в пользу НСПК предусмотрено не будет, подчеркнул Дорофеев.

В борьбе с мошенниками НСПК ежедневно маркирует порядка 80 тыс. высокорисковых операций, а недавно также начала подсвечивать потенциальные мошеннические операции пополнения карт и точность такой разметки превышает 90%, рассказал Дорофеев. Согласно данным компании, за 5 месяцев т.г. банки отклонили операции с присвоенным НСПК риск-индикатором на 6,2 млрд руб. За весь прошлый год сумма таких операций составила 19,4 млрд руб.

Тем не менее в систему информирования о мошенничестве все равно поступают данные об операциях, которые имели разметку сервиса, но банки их пропустили, посетовал Дорофеев. За январь-май сумма таких операций превысила 81,3 млн руб., а за 2024 г. составила порядка 289,3 млн руб., сказал он.