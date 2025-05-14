Долги за квартиры в рассрочку достигли 1,2 трлн рублей

Россияне должны выплатить по рассрочкам наоколо 1,2 трлн руб. Но даже если они не справятся с выплатой долгов, это не станет потрясением для рынка, уверяют эксперты.

Стабильные продажи недвижимости в этом году способствуют наполнению счетов эскроу, даже несмотря на значительную долю рассрочек, отмечает ДОМ.РФ. По оценке госкомпании, в первом квартале нынешнего года доля продаж в ипотеку (по сумме) упала до 56%, а доля продаж за наличные и в рассрочку - выросла до 44%. Объем рассрочек на начало апреля составил 1,2 трлн руб., подсчитали эксперты, пишет "Российская газета"

Рассрочки составляют больше половины из названных ДОМ.РФ 44%, говорит руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков. Покупатели, у которых есть средства на стопроцентную оплату наличными, тоже прибегают к рассрочкам - в том случае, если это выгоднее: можно заплатить какую-то часть, а остальные деньги подержать на депозите и в итоге даже заработать.

В 2024 году, по данным ЦБ, в рассрочку было куплено около 20% квартир. Темой рассрочек уже обеспокоились власти. Так, ЦБ уже обсуждает возможность урегулирования вопросов рассрочки. "Наша цель - учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий", - пояснили в ЦБ. Застройщики, в свою очередь, могут столкнуться с кредитным риском и ухудшением экономики проектов из-за более низкой наполняемости эскроу в сравнении с продажами через ипотеку или 100% оплатой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал принятие Госдумой уже в весеннюю сессию закона, регулирующего рассрочки при покупке жилья. Сейчас, если, например, банк выдает ипотеку, то есть ипотечный залог и квартира защищена. Если же застройщик дает рассрочку на квартиру, а покупатель ему не платит, то приходится решать вопрос через суд. А суд чаще всего встает на сторону покупателя жилья, отметил вице-премьер. И применить какие-то меры к неплательщику очень сложно.