Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
В 2025 году лидером авторынка РФ осталась отечественная LADA
По итогам прошедшего года в РФ было продано 1,33 млн новых легковых машин – на 15,6% меньше, чем в 2024-м. Об этом говорится в сообщении, опубликованном агентством "Автостат" со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») –...
 
Коэффициенты к ставкам экосбора предложили не повышать
Минприроды по поручению «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева разработало проект постановления правительства, предусматривающий сохранение в 2026 году действующих коэффициентов к ставкам экологического сбора, пишет "Коммерсантъ". По...
 
У кого больше всего вырастут зарплаты в 2026 году
В 2026 году рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025-м — до 8%, пишут "Известия", приводящие прогноз опрошенных ЦБ аналитиков. Для сравнения: по последним данным Росстата, средний заработок в России в октябре 2025-го...
 
13 января 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,7913 руб., евро - 91,9668 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 78,7913 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 91,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,70 коп.

13 января 2026 года 11:19
TSMC планирует существенно расширить операции по выпуску ИИ-чипов в Аризоне
Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует существенное расширение операций по выпуску ИИ-чипов в Аризоне, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, это может стать частью торгового...    читать дальше
13 января 2026 года 11:18
ЦБ РФ продал юани на 14,7 млрд руб. с расчетами 12 января
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 12 января 2026 года на 14,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с...    читать дальше
13 января 2026 года 11:11
ЦБ РФ выпускает золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - 3 рубля тиражами до 1 млн штук
Банк России 14 января выпускает в обращение золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и серебряную - номиналом 3 рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Каждая монета изготовлена тиражом до 1 млн штук из драгметалла 999-й пробы, 50-рублевая...    читать дальше
13 января 2026 года 11:03
Особый порядок продажи в РФ зарубежных лекарств продлен до конца 2027 года
В России до конца 2027 года продлили особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств, такое решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов, сообщается на сайте правительства РФ.

"Особый порядок реализации в России...    читать дальше
13 января 2026 года 10:55
ЕЭК вновь обнулила пошлину на ввоз фосфатов для производства минеральных удобрений
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила до 29 февраля 2028 года ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов для производства удобрений.

Как сообщил торговый блок комиссии, мера касается природных фосфатов кальция, алюминиево-кальциевых...    читать дальше
13 января 2026 года 10:47
Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля
Новые европейские санкции в отношении России, в которые может попасть ужесточение запрета на экспорт в РФ предметов роскоши, ожидаются к 24 февраля, сообщает во вторник Euractiv со ссылкой на источник.

"Двадцатый пакет санкций ЕС ожидается к 24 февраля", - передает...    читать дальше
13 января 2026 года 10:39
АСВ возглавил Александр Жданов из ЦБ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января возглавил Александр Жданов, который до этого занимал должность директора департамента финансового оздоровления ЦБ РФ.

В конце декабря совет директоров АСВ принял решение освободить Андрея Мельникова от должности...    читать дальше
13 января 2026 года 10:31
Россия более чем на четверть увеличила в прошлом году экспорт маргарина
Россия в 2025 году экспортировала маргарина почти на $350 млн, что на 27% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 200 тыс. тонн. Динамика не приводится.

Основным...    читать дальше
13 января 2026 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 13 января снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,11 пункта (0,115%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2698,82 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,24 пункта (0,115%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
13 января 2026 года 10:23
Бизнес арендовал у Москвы после торгов более сотни участков земли за пять лет
Столичные власти за пять лет передали в аренду предпринимателям под коммерческую недвижимость более 100 земельных участков по итогам торгов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ) Москвы во вторник.

"За последние пять лет город предоставил в...    читать дальше
13 января 2026 года 10:15
РЖД за год снизили погрузку на полигоне Московской желдороги на 15%
Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2025 году сократила погрузку на 15,3% по сравнению с показателем 2024 года - до 55,5 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД.

Так, за прошлый год отмечено снижение погрузки руды железной и марганцевой на 8,8%, нефти и...    читать дальше
13 января 2026 года 10:08
Рубль немного дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается, несмотря на дорожающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,282 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,36 коп. ниже уровня...
13 января 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 13 января Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,21/85,43 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,21/85,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 186 коп., Cредний курс продажи...
13 января 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась снижением индексов
Рынок акций РФ начал основную сессию на Мосбирже снижением индексов из-за сохраняющейся геополитической напряженности и возросших рисков новых антироссийских санкций со стороны Запада; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшая...    читать дальше
13 января 2026 года 09:58
Действущие и экс-руководители Федрезерва высказались в поддержку Пауэлла
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс высказался в поддержку председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла после появления информации о претензиях к последнему со стороны министерства юстиции США.

В воскресенье Пауэлл заявил, что Минюст...    читать дальше
13 января 2026 года 09:50
"Совкомбанк" может присоединить "Витабанк"
Совкомбанк планирует присоединить Витабанк, следует из материалов к собранию акционеров. Вопрос о реорганизации Совкомбанка его акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 13 февраля 2026 года (пройдет в заочной форме).

Об интересе Совкомбанка к Витабанку стало...    читать дальше
.