РФ и Белоруссия разрабатывают бренд "товар Союзного государства"

14 мая. FINMARKET.RU - Москва и Минск усиливают торгово-экономическую интеграцию. Одним из элементов практической кооперации двух стран может стать создание бренда "товар Союзного государства". В российском правительстве сообщают, что активно взаимодействуют с белорусской стороной над его разработкой.

"Мы с белорусскими коллегами прорабатываем вопрос позиционирования товара Союзного государства как бренда. На сегодняшний день уже определены подходы и критерии причисления производимой продукции к «товару Союзного государства». Предварительные итоги этой работы планируем представить на очередном заседании Группы высокого уровня, которую возглавляют вице-премьер России Алексей Оверчук и глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой", - заявил "Известиям" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, в случае если члены Группы высокого уровня одобрят предложения РФ, стороны смогут приступить к их поэтапной реализации.

рассчитывают, что создание общей системы присвоения статуса товара Союзного государства повысит узнаваемость российских и белорусских брендов, причем не только на отечественных рынках, но и за рубежом. Это должно позволить продемонстрировать достижения и успехи промышленной кооперации Союзного государства и совместных разработок на внешнем рынке.

"В прошлом году мы обеспечили участие белорусских предприятий в российском проекте по приобретению автобусов. В этом году утвердили список на взаимное участие в 10 программах, шесть из них - российские и четыре - белорусские. Это нацпроекты технологического лидерства в различных сферах, госпрограммы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, охране окружающей среды и другие. С белорусской стороны в перечень вошли программы поддержки малого и среднего предпринимательства, лесного хозяйства и инноваций", - сообщил Вольвач.

Создание "товара Союзного государства" - часть общей работы по наращиванию кооперационных связей и взаимной торговли между РФ и Белоруссией. Так, по итогам прошлого года страны достигли очередного рекорда - 4,6 трлн российских рублей. Доля России в общей торговле Белоруссии приближается к 65–70%. Белоруссия, в свою очередь, входит в пятерку ключевых торговых партнеров России.