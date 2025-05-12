Молодых специалистов чаще отправляют в командировки за рубеж

12 мая. FINMARKET.RU - Почти половина сотрудников российских компаний отправляется в командировки, и только 7% таких поездок приходится на другие страны. Чаще всего за рубеж руководство предпочитает отправлять молодых сотрудников, работники 35-50 лет отправляются в такие поездки в два раза реже, говорится в совместном исследовании OneTwoTrip и hh.ru, которое есть в распоряжении "Российской газеты"

Согласно исследованию, в бизнес-поездки периодически отправляются 47% сотрудников российских компаний. Причем чаще путешествуют по работе мужчины (62% мужчин против 31% женщин). Большинство компаний отправляет своих сотрудников в командировки раз в несколько месяцев (такой ответ выбрали 27% респондентов).

Большинство деловых поездок приходится на Россию: 93% респондентов ответили, что ездят с рабочими задачами в другие города и регионы страны, а 7% приходится на зарубежные поездки, отметили аналитики.

"За границу чаще летают молодые специалисты в возрасте от 19 до 35 лет - 11% респондентов в этом возрасте выезжает по работе за рубеж. Работники в возрасте 36-50 лет отправляются за пределы страны в 4% случаев, а в возрасте старше 51 года - в 6% случаев", - говорится в исследовании.

Если говорить в общем, в международные командировки наиболее часто ездят сотрудники сферы образования (18%), медицины и фармацевтики (16%), СМИ, рекламы и маркетинга (15%), услуг для бизнеса (13%) и энергетики (12%).

В России же деловойактивно восстанавливается после пандемии, но еще есть сдерживающие факторы, говорят эксперты. В 2025 году рынок делового туризма вырастет на 15-20%, говорит председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, в России центрами деловой активности по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Владивосток.