Автокредиты подешевели

17 апреля. FINMARKET.RU - Данные БКИ "Объединенное кредитное бюро" свидетельствуют о снижении в марте средних ставок и средней полной стоимости кредита (ПСК) по выданным автокредитам. По итогам марта средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на 1,5 п. п. по сравнению с февралем. В результате по итогам месяца выросло число новых кредитов и их общий объем - на 7% и 11% соответственно. Оба эти показателя рынка автокредитования в первые два месяца года не росли, пишет "Коммерсант"

Снижение средней ПСК, скорее всего, связано с усилением субсидированной поддержки брендов, которая направлена прежде всего на распродажу скопившихся на складах автомобилей, указывает директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании "Баланс-Платформа" Екатерина Конова. "Маржа может быть снижена банками, чтобы привлекать больше заемщиков после последних двух месяцев, в которые не было больших объемов выдач",- добавляет начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

В результате после двух месяцев стагнации выдач, как в денежном, так и в количественном выражении, в марте банки показали рост.