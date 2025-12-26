Более 20 брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли магазины

26 декабря. FINMARKET.RU - Около 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 г. полностью закрыли свои торговые точки. Об этом "Ведомостям" сообщил директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай добавляет, что некоторые из них решили развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. Среди таковых она называет Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis, Prav.da и проч. Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. Это, к примеру, продавцы одежды Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, обувные ритейлеры Megatop и Urban Vibes, а также специализирующиеся на реализации белья Deseo, Etam и т. д. Для сравнения, в 2024 г. было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным CORE.XP и IBC Real Estate.

Отдельные игроки сохранили офлайн-точки, но сократили их количество, отмечают консультанты. Например, сеть спорттоваров Desport (ранее Decathlon) с февраля 2025 г. закрыла восемь магазинов, сейчас под ее управлением находится 21 объект. Издание Shopper’s также обращало внимание на то, что один из крупнейших российских одежных ритейлеров – Gloria Jeans – с конца 2023 г. избавился от 100 точек. По словам Ногай, к оптимизации торговых сетей прибегают и другие бренды: 2xu, 12 Storeez, 20 Line, Avva, Baasploa, Balabala, Club, Dub, Ecru, LC Waikiki, Maag, NetWork, Ovs, Oxxo, Plein Sport, Replay, Vilet и проч.

За текущий год в торговых центрах страны, как утверждает Домашенко, закрылось 320 магазинов. Половина из этих закрытий, по его словам, пришлась на одежду и обувь. В частности, среди сетевых брендов этой категории прекратили работу более 230 точек – как в торговых центрах, так и стрит-ритейле. Отдельно Ногай приводит данные по международным fashion-брендам, которые выходили на российский рынок в период с 2023 по 2025 г.: за этот год они закрыли 58 магазинов по всей стране. При этом, как отмечает эксперт, большая их часть (60%, или 35 штук) находилась в Москве.