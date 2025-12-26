Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3410,9 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3410,9 млрд руб.

.

Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме внеочередном собрании одобрили дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026... Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026... читать дальше

.

Первичное сальдо бюджета Японии в следующем финансовом году будет профицитным впервые за 28 лет, заявила премьер-министр Санаэ Такаити. "Представленный правительством предварительный бюджет впервые с 1998 года показывает положительное первичное сальдо, - сказала она... "Представленный правительством предварительный бюджет впервые с 1998 года показывает положительное первичное сальдо, - сказала она... читать дальше

.

Минфин РФ поддерживает законодательную инициативу, которая снимает с казны обязанность выставлять оферту миноритарным акционерам, если актив передан в собственность государства по решению суда, сообщил замминистра Алексей Моисеев. Вопрос о том, кто и как должен... Вопрос о том, кто и как должен... читать дальше

.

Тарифная льгота в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении ввозимых электромобилей начнет действие с 22 января 2026 года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5... "Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5... читать дальше

.

Гохран в 2026 г. может приобрести золото и алмазы на 50 млрд рублей, при этом закупка алмазов будет привязана к состоянию рынка, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире радио РБК. "Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки Гохрана. Там... "Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки Гохрана. Там... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 27 по 30 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 27 по 30 декабря ожидаются погашения по 80 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 27 по 30 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 190 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 27 по 30 декабря ожидаются погашения по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

Количество заявок от иностранных компаний на продажу активов в России по сравнению с прошлым годом снизилось примерно вдвое, обращений на возвращение от них пока нет, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Для того, чтобы иностранный бизнес вошел, сейчас... "Для того, чтобы иностранный бизнес вошел, сейчас... читать дальше

.

План по поступлению в федеральный бюджет 2026 года дивидендов в 703 млрд рублей может быть перевыполнен, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы, честно говоря, благодарны, конечно, ВТБ, потому что он нам сильно ситуацию улучшил, но даже и без ВТБ мы план... "Мы, честно говоря, благодарны, конечно, ВТБ, потому что он нам сильно ситуацию улучшил, но даже и без ВТБ мы план... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 41,22 пункта (1,519%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2756,13 (+1,55%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) призвали усовершенствовать систему страхования профессиональной ответственности, дополнив ее рядом мер. "Дополнительными мерами могут стать обязательная видеофиксация всех нотариальных сделок с недвижимостью, возможность ввести... "Дополнительными мерами могут стать обязательная видеофиксация всех нотариальных сделок с недвижимостью, возможность ввести... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,66/83,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

.

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в 2025 году добилось роста по всем основным экономическим показателям, в 2026 году рассчитывает стать прибыльной, сообщил глава компании Вадим Бадеха в интервью "России 24". "Задача по изменению... "Задача по изменению... читать дальше

.

Экспортеры продолжают активно продавать валюту на внутреннем рынке даже при обнуленном нормативе, возвращать требования пока не требуется, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы видим, что экспортеры даже в отсутствие норматива продают валюту очень активно.... "Мы видим, что экспортеры даже в отсутствие норматива продают валюту очень активно.... читать дальше

.