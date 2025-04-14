К 2027 году дефицит жилья в России может составить 30 млн кв. м

14 апреля. FINMARKET.RU - В России из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общийжилья к 2027 г. может составить 30 млн кв. м, следует из отчета. Там говорится, что такая ситуация может сложиться при условии восстановления спроса на квартиры, пишут "Ведомости"

Объемы строительства, по прогнозу Дом.РФ, будут падать на протяжении всего 2025 года в случае сохранения высокой ключевой ставки и низких продаж. И даже при условии снижения ставки до 7,5-8,5% в 2027 г. российские застройщики не успеют нарастить число новых проектов в связи с длительными сроками возведения домов. Опасения Дом.РФ разделяют и опрошенные "Ведомостями" девелоперы.

По сравнению с 1-м полугодием 2024 г. темпы реализации квартир в проектах массовых сегментов таких крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар, существенно снизились, отмечает основатель сервиса BnMap.pro Ирина Доброхотова. Так, в столице средний срок реализации непроданных квартир в новостройках составляет не менее 16 месяцев, а в Краснодаре, где сейчас один из максимальных объемов предложения по стране, - 42 месяца. Однако, по ее словам, даже с учетом этого сокращение числа новых проектов может привести к снижению предложения в перспективе 2027-2028 гг.

Как говорит Доброхотова, в старой Москве есть вероятность сокращения предложения в массовом сегменте в разы. Гендиректор группы "Самолет" Анна Акиньшина соглашается: в Москве и области дефицит возможен в массовых сегментах из-за точечного вывода проектов и высокой конкуренции за ликвидные площадки. По ее мнению, вероятен он и на Дальнем Востоке, где ограниченное количество новых объектов сочетается с высоким отложенным спросом, поддерживаемым льготной ипотекой.

Однако не все эксперты ожидают нехватки жилья. В феврале 2025 г. общий объем нераспроданных лотов в новостройках всех классов по всем российским городам-миллионникам составлял 60,6 млн кв. м - это на 10,3% больше, чем было годом ранее, говорит представитель сервиса "Пульс продаж новостроек".

По информации "Яндекс недвижимости", в среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в марте 2025 г. выросло на 3,2% относительно февраля. Учитывая, что объем нераспроданных остатков и число доступных предложений увеличиваются, в ближайшей перспективе вероятность возникновения дефицита нового жилья довольно низкая, резюмируют аналитики "Пульса продаж новостроек".

Для решения проблемы возможного дефицита жилья Дом.РФ предлагает субсидировать кредиты застройщиков, запускающих новые проекты в 2025-2026 гг.