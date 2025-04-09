Минпромторг возместит половину расходов компаний на рекламу роботов

9 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг возместит 50% всех расходов российских производителей и интеграторов робототехники на конгрессно-выставочные и рекламно-информационные мероприятия по популяризации роботов в стране. Это следует из решения о порядке предоставления субсидии, с которым ознакомились "Ведомости" . Заявки на субсидии будут отбираться на конкурсе, он будет идти по общим правилам, прописанным в 1780-м постановлении правительства от 25 октября 2023 г. (регулирует выдачу госсубсидий), следует из документа.

Программа субсидирования направлена на повышение осведомленности о промышленной робототехнике, ее компонентах и российских производителях, цель - увеличить уровень роботизации производств в России. Программа рассчитана до 2029 г. включительно.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по разработке законов о применении искусственного интеллекта (ИИ). Группа (в ее состав вошли представители всех фракций) займется законодательным обеспечением "национально ориентированного" ИИ. Она будет работать до конца срока полномочий восьмого созыва. То есть до 2026 года.

Возглавил группу вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков ("Справедливая Россия"). Вопрос регулирования ИИ "не должен никого пугать", заявил он "Ведомостям", отметив, что это "не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам" и ориентироваться "только на нормы прибыли". При подходе к этим темам нужно оценить много факторов, в том числе угрозы (в том числе этические), которые несут в себе новые трансграничные технологии. Кроме того, отметил Бабаков, есть вопросы, связанные с изучением насыщенности рынка и его развития в сочетании с рынком энергетики.