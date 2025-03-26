Российский круизный рынок вырос за 5 лет вдвое

26 марта. FINMARKET.RU - Российский круизныйуверенно растет. За последние пять лет число туристов, отправляющихся впо рекам страны, удвоилось. В два раза выросло и бронирование зарубежных туров.

"За период с 2019 по 2024 год мы увидели удвоение числа туристов, при этом постоянные клиенты составляют 70-80%", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе "Инфофлота". В компании "ВодоходЪ" отмечают, что "ежегодный прирост круизных туристов начиная с 2020 года составляет 15%".

Средний возраст круизного путешественника снизился примерно на пять лет (с 55+ до 50+), отмечает Илья Суховольский, заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ". При этом растет число семейных пар в возрасте 35+, выбирающих такой вид отдыха. "Доля детей тоже растет. На текущий момент детских путевок забронировано больше на 20% по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

Абсолютным лидером среди внутренних маршрутов остается круиз между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте - круизы по маршруту "Золотое кольцо", а замыкают тройку лидеров круизы в Карелию с посещением Валаама и Кижей. В сообществе туроператоров "Большая страна" также отмечают повышенный интерес к сибирским рекам, например Енисею и Лене. В "Инфофлоте" говорят о росте спроса на необычные маршруты по Оби и Иртышу, круизы по Дальнему Востоку и рейсы в труднодоступные места. География речных туров расширяется с помощью скоростных лодок для высадки пассажиров в местах, которые ранее были недоступны круизным туристам. Россиян интересуют и круизные экспедиции на Байкал.

Бронирование зарубежных туров выросло в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил "Инфофлот". При этом наиболее популярными стали безвизовые направления. Спросом пользуются круизы из Сочи в Турцию и Египет. Эти рейсы полностью ориентированы на русскоязычную аудиторию. Здесь и экскурсии проводят на русском языке, и карты платежной системы "Мир" принимают.

Большим спросом сейчас пользуется азиатское направление. По мнению экспертов, это удобное и выгодное направление, так как круизы из Шанхая в Японию и Южную Корею дешевле наземных туров. "Визы не нужны, так как лайнер аккредитован. Главное условие, что прилет в Шанхай должен быть без пересадок в Японии или Китае. Валюта на борту доллары, что даже удобнее с учетом курса валют", - отметили в "Инфофлоте". Россиянам интересны и круизы по Персидскому заливу. Нил - тоже популярное направление среди россиян.

По прогнозам экспертов, популярность круизов будет расти.