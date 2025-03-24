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24 марта 2025 года 09:21
Профсоюзы опасаются последствий реформы Роструда
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Владимир Гердо/ТАСС
24 марта. FINMARKET.RU - Профсоюзы обеспокоены риском роста в 2025 году числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда - его ожидает объединение территориальных органов, пишет "Коммерсант". В ведомстве, однако, считают новую модель надзорной деятельности эффективной, ссылаясь на сокращение долгов по зарплате и долгосрочное снижение производственного травматизма. Там отмечают, что реформа сократит лишь административный персонал, но не численность инспекторов. Это позволит увеличить их зарплаты и ужесточить требования к качеству работы. Как отмечают в аналитической записке эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), введение в рамках контрольно-надзорной реформы моратория на проверки "повлекло за собой ограничения права государственных инспекторов труда свободного доступа к рабочим местам в любое время суток - даже при наличии явной угрозы для жизни и здоровья работника инспектор не может провести проверку без согласования с прокуратурой". В 2023 году госинспекторы труда направили около 2 тыс. заявлений в прокуратуру о согласовании внеплановых проверок в связи с уже происшедшими несчастными случаями - и получили 1,5 тыс. отказов, отмечают в ФНПР. "Многим предприятиям не хватает знаний Трудового кодекса, и с учетом этого трудовая инспекция должна, как сейчас, выступать скорее консультантом, позволяющим исправить допущенные нарушения", - говорит управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей Марина Москвина.
Опубликовано Финмаркет
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