Список социально значимых товаров могут пересмотреть

24 марта. FINMARKET.RU - Власти могут пересмотретьсоциально значимых товаров. Депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал "Известиям" , что обсудил этот вопрос на совещании с чиновниками из ФАС. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать на и более 10% в течение 60 дней.

Депутат считает, что список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла скорее в разряд премиальной. Он подчеркнул: более 15 лет назад, когда власти формировали первую редакцию социально значимой продукции, они опирались на опыт и законодательство СССР. Но тогда в стране был дефицит товаров и их производили по одному виду на каждое наименование, никакого разнообразия не было, подчеркнул Лисовский. Времена изменились, и бизнес столкнулся со сложной ситуацией.

Так, сейчас в перечень базовых продуктов входит всё мясо, кроме бескостного. Но продукция на кости может стоить серьезных денег - вплоть до того, что свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч за килограмм, привел пример парламентарий. Еще 10 лет назад такой товар не был актуальным. Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями (например, круассанами), рыбной продукцией, некоторыми видами фруктов и т.д., которые максимально широко представлены в магазинах. Сложно представить, что эти продукты могут попасть под госрегулирование, хотя динамика их подорожания может быть существенной, добавил депутат.

"Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию, - пояснил Лисовский "Известиям". - Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в РФ ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие, увеличивается".