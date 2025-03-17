В России выявили больше 800 тыс. трудящихся всерую

17 марта. FINMARKET.RU - В России в прошлом году число выявленных случаев нелегального найма работников выросло почти на 5% - с 795 тыс. человек в 2023 г. до 828 тыс. в прошлом году. Такими данными поделились с "Известиями" в Роструде.

К трудоустройству всерую может относиться работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплатаполностью или частично в конверте, неофициальная подработка. Речь здесь идет не о нелегальных мигрантах, которые работают в нашей стране без разрешительных документов, а о нарушениях порядка оформления трудовых отношений с россиянами.

Их признаками могут быть, если работодатель выплачивает более 10 своим работникам жалованье ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ, с 1 января 22 440 рублей). Или, например, если организация заключает договор более чем с 10 самозанятыми, а их среднемесячный доход превышает 20 тыс. рублей. А также если среднемесячная зарплата сотрудника отличается более чем на 35% от среднеотраслевой по региону.

Всего за 3 года в России выявили свыше 2,2 млн неформально занятых - практически со всеми из них удалось легализовать трудовые отношения, уточнили в Роструде. Это можно сделать, заключив трудовые отношения, оформив самозанятость или индивидуальное предпринимательство, а также сотрудничество с работодателем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, работа всерую может быть выгодна больше работодателю: таким образом он "экономит" не только налог на доходы физлиц (13% НДФЛ), который удерживается с работника, но и все отчисления во внебюджетные фонды (свыше 30%) - это в сумме порядка 40%. А самому работнику могут предложить более высокое жалованье.

Между тем ответственность за зарплату в конверте, если такие случаи выявят, в основном несет работодатель. В рамках налогового законодательства организации придется осуществить доначисления и оплатить штраф в 20% от неуплаченной суммы. Кроме того, есть риск привлечения к ответственности за нарушение ТК - это повлечет наложение административного штрафа (от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей). Если же уход от уплаты взносов носит особо крупный размер, то работодателю грозит уголовная ответственность.

С этого года в России заработал реестр недобросовестных работодателей, который ведет Роструд. Туда вносятся компании, которые нарушают закон при трудоустройстве работников. Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда, реестр - инструмент профилактики нелегальной занятости. По состоянию на 14 марта в реестре 31 работодатель, в том числе 30 индивидуальных предпринимателей.