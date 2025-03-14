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14 марта 2025 года 08:14
На сертификацию обуви установят минимальную цену
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Михаил Терещенко/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Министерства начали готовиться к очередной госкомиссии по противодействию контрафактной продукции, которую под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова проводят раз в квартал. Эксперты уже формируют повестку к ней: так, например, на базе Роскачества в конце февраля прошло совещание, на котором чиновники и эксперты обсуждали проблемы обувного рынка. На нем депутат "Единой России" Татьяна Буцкая предложила установить минимальную стоимость сертификации таких товаров, узнали "Известия". На первом этапе это должна быть детская обувь, уверена она. Далее подход можно распространять и на другую продукцию. Роскачество по итогам совещания рекомендовало парламентарию также обсудить этот вопрос в Госдуме. После этого проблему можно будет выносить на госкомиссию, уточнил источник издания. В РФ сертификация нужна для товаров, которые имеют социальную значимость, - это продукты питания, детские товары, автомобили, техника и электроника. Эти документы необходимы, чтобы доказать покупателю и регуляторам: речь идет о качественной и безопасной продукции, которая соответствует обязательным требованиям законов. Татьяна Буцкая уточнила изданию, что для официальной сертификации товаров производителю необходимо пройти ряд процедур, которые строго регламентированы: например, оценку завода, лабораторные исследования и другие манипуляции. Для этого как минимум нужны определенные оборудование и реагенты, набор испытаний. Получается, что все эти услуги можно оценить по отдельности и выявить их среднюю и минимальную стоимость. Пока депутат не оценивала подобный минимум.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, обувь, сертификация
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