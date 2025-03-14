На сертификацию обуви установят минимальную цену

14 марта. FINMARKET.RU - Министерства начали готовиться к очередной госкомиссии по противодействию контрафактной продукции, которую под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова проводят раз в квартал. Эксперты уже формируют повестку к ней: так, например, на базе Роскачества в конце февраля прошло совещание, на котором чиновники и эксперты обсуждали проблемы обувного рынка. На нем депутат "Единой России" Татьяна Буцкая предложила установить минимальную стоимость сертификации таких товаров, узнали "Известия" . На первом этапе это должна быть детская, уверена она. Далее подход можно распространять и на другую продукцию.

Роскачество по итогам совещания рекомендовало парламентарию также обсудить этот вопрос в Госдуме. После этого проблему можно будет выносить на госкомиссию, уточнил источник издания. В РФнужна для товаров, которые имеют социальную значимость, - это продукты питания, детские товары, автомобили, техника и электроника. Эти документы необходимы, чтобы доказать покупателю и регуляторам: речь идет о качественной и безопасной продукции, которая соответствует обязательным требованиям законов.

Татьяна Буцкая уточнила изданию, что для официальной сертификации товаров производителю необходимо пройти ряд процедур, которые строго регламентированы: например, оценку завода, лабораторные исследования и другие манипуляции. Для этого как минимум нужны определенные оборудование и реагенты, набор испытаний. Получается, что все эти услуги можно оценить по отдельности и выявить их среднюю и минимальную стоимость. Пока депутат не оценивала подобный минимум.