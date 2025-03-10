Установившие самозапрет на получение кредита все равно пытаются оформить займы

10 марта. FINMARKET.RU - Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на "Госуслугах" с 1 марта 2025 г. О такой тенденции "Ведомостям" рассказали представители ВТБ, "Почта банка", "Займера", "Саммита", "Лайм-займа", "Мигкредита", Webbankir и ГК Eqvanta.

В частности, "Займер" ежедневно фиксирует до 200 случаев, когда граждане, установившие себе, пытаются оформить займы, говорит гендиректор МФО Роман Макаров. В ГК Eqvanta доля заявок от клиентов, установивших ограничение, растет с каждым днем: 0,7% в первый день после появления такой возможности на "Госуслугах", 0,9% - во второй, 1,5% - в третий, рассказал директор по рискам Ион Болобошенку. В "Саммите" около 1-2% заявок отклоняется из-за наличия самозапрета, говорит гендиректор компании Алексей Имховик.

В ВТБ и "Почта банке" зафиксировали некоторые случаи отказов, связанных с установкой клиентом ограничений на, сказали их представители, не уточнив количество.

За первые 5 дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили порядка 3,6 млн человек, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Подавляющее большинство заявлений подано на полный запрет на кредиты - 91%, или 3,4 млн заявок. В то же время уже 6500 граждан успели снять с себя самозапрет в период с 1 по 4 марта, отмечают в ОКБ.

Благодаря широкой информационной кампании вокруг самозапрета многие россияне не только захотели обезопасить себя от мошенников, но и пошли на злоупотребление защитой их прав, считает Макаров. По его словам, преимущественно это относится к молодым мужчинам в возрасте от 20 до 27 лет. Их цель - воспользоваться возможностью не возвращать заемные деньги на законных правах, поясняет он.

В МФО "Лайм-займ" называют такую практику новым видом потребительского экстремизма, говорит управляющий директор Олеся Киселева. Некоторые граждане злоупотребляют функцией самозапрета на "Госуслугах", чтобы необоснованно обогатиться и избежать ответственности за свои действия, включая уклонение от возврата долгов, пояснила она.

Представитель МФО "Мигкредит" не исключает, что взять заем после самозапрета попытаются люди, которые изначально склонны к мошенничеству. В надежде на легкие деньги они так проверяют готовность IT-систем и процессов различных МФО к новым требованиям, указывает собеседник. Многие наивно полагают, что МФО не обладают достаточным уровнем разработок, позволяющих купировать подобные заявки, согласен представитель СРО "Мир".

Но возможны и случаи, когда человек не полностью осведомлен о принципах работы самозапрета, считает представитель "Мигкредита". Например, гражданин может снять ограничение и сразу начать заполнять заявку на кредит, не учитывая, что с момента снятия до оформления займа должно пройти двое суток.