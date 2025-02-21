Мощности по производству планшетов не используются на полную

21 февраля. FINMARKET.RU - Российские мощности по производству планшетов и смартфонов пока не используются на полную, рассказали "Коммерсанту" участники рынка. Так, по оценке производителя электроники Fplus, теоретически возможно производить до 500 тыс. смартфонов и планшетов за год, однако сейчас производится около 80-100 тыс. (это 20% имеющихся мощностей). По его словам, сейчас в РФ могут производить планшеты иоколо десятка предприятий, среди них GS Group, "Рикор", "Рутек" и другие. Вице-президент производителя электроники "Рикор" Сергей Куприянов говорит, что количество размещенных заказов по производству планшетов на их предприятии осталось на том же уровне, что и в 2023 году, сколько именно, он не сообщил.

В Минпромторге сообщили, что сейчас в реестре министерства находятся 25 моделей российских смартфонов и 79 планшетов. "По итогам 2024 года рынок мобильных устройств на ОС "Аврора" составляет по оценкам 50-60 тыс. единиц",- говорит представитель министерства добавляя, что отечественные мощности позволяют обеспечить выпуск 1 млн устройств в год. Также в Минпромторге добавляют, что на иностранные планшеты и смартфоны распространяются ограничения на госзакупках.