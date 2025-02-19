Объем закупок крупнейших заказчиков у самозанятых вырос на 64%

19 февраля. FINMARKET.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых в 2024 году составил 11,9 млрд рублей, что на 64% больше аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"За счет распространения специальной квоты по закупкам у МСП (субъектов малого и среднего предпринимательства) на самозанятых сохраняется тренд на рост количества таких поставщиков у госкомпаний, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Причем мы видим не только увеличение объема закупок в денежном выражении, что частично может быть обусловлено экономической ситуацией. Важно, что растет количество договоров и число поставщиков среди самозанятых".

По данным корпорации, в прошлом годузаключили с госкомпаниями 15 тыс. договоров, что на 20% больше аналогичного показателя 2023 года. При этом число самозанятых, ставших поставщиками госкомпаний, выросло на 18%, до 9 тыс. человек.

В сообщении корпорации отмечается, что в отчетном периоде наибольший объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых пришлось на услуги финансового посредничества и страхования (4,3 млрд рублей), услуги профессиональные, научные и технические (910 млн рублей) и на услуги в области творчества, искусства и развлечений 720 млн рублей.

Как сообщалось, в марте 2020 года вступили в силу поправки к N223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2023 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.