Банки просят ужесточить условия кредитования банкротов

3 июля. FINMARKET.RU - Контроль за фиктивным банкротством следует ужесточить, а срок, после которого несостоятельные должники могут брать новый кредит, нужно продлить в два раза - до десяти лет вместо пяти. Об этом говорится в письме Ассоциации российских банков председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишут "Известия"

Кроме того, Ассоциация предлагает не освобождать от долгов граждан-банкротов, которые не работают и не пытаются наладить свое финансовое положение, а также принявших на себя заведомо неподъемные кредитные обязательства. АРБ также просит автоматически не списывать задолженность клиентам, которые не приводят объективных причин потери денег — эти случаи лучше отдать на дополнительный разбор в финансовые организации. Исключением может служить, например, кража средств мошенниками или угон авто.

Помимо этого, в своем письме банковская ассоциация предлагает контролировать финансовые операции и положение не только должника, подающего на банкротство, но и его супруга.

При этом в письме АРБ говорится, что в сфере банкротства регулярно появляются недобросовестные фигуранты.

В АРБ пояснили: в последнее время участились случаи, когда должники оформляют кредиты, изначально не собираясь их отдавать под видом несостоятельности. Однако предлагаемые ужесточения идут вразрез с политикой государства по упрощению процедуры банкротства. Это важный социальный инструмент: он помогает людям, попавшим в сложную ситуацию, начать свою финансовую историю с чистого листа.