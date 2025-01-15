Реальный уровень пенсий не достиг уровня 2023 года

15 января. FINMARKET.RU - В свежем январском обзоре "Текущие тенденции в экономике" Ассоциация российских банков отмечает, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году "не достиг уровня 2023 года", пишет "Коммерсантъ".

По оценке аналитиков ассоциации, в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составлял 98,7% от показателя годом ранее. "Все обещания улучшить положение пенсионеров, составляющих значительную часть населения, перенесены на 2025 год", - отмечают они. С января 2025 годадля работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%, а в феврале 2025 года будут еще раз повышены, чтобы компенсировать всю инфляцию 2024 года, которая может составить порядка 9,8%. Между тем сама по себе ускоренная индексация пенсий может послужить разгону инфляции, так как фактически целиком направляется на текущее потребление.