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15 января 2025 года 08:55
Реальный уровень пенсий не достиг уровня 2023 года
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Валерий Шарифулин/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - В свежем январском обзоре "Текущие тенденции в экономике" Ассоциация российских банков отмечает, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году "не достиг уровня 2023 года", пишет "Коммерсантъ". По оценке аналитиков ассоциации, в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составлял 98,7% от показателя годом ранее. "Все обещания улучшить положение пенсионеров, составляющих значительную часть населения, перенесены на 2025 год", - отмечают они. С января 2025 года пенсии для работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%, а в феврале 2025 года будут еще раз повышены, чтобы компенсировать всю инфляцию 2024 года, которая может составить порядка 9,8%. Между тем сама по себе ускоренная индексация пенсий может послужить разгону инфляции, так как фактически целиком направляется на текущее потребление.
Опубликовано Финмаркет
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