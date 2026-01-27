.
.
Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты
Андрей Махонин/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Российские ломбарды захотели принимать в залог цифровые валюты и активы. С такой инициативой выступили в Национальном объединении ломбардов (НОЛ), пишут "Известия". В настоящее время совокупный портфель российских ломбардов составляет около 100 млрд рублей. В прошлом году общая сумма займов российских ломбардов росла как за счет повторных обращений действующих клиентов, так и за счет появления новых заемщиков. Как отметили в Национальном объединении ломбардов, со стороны клиентов сегодня существует запрос на расширение принимаемого под залог имущества. Речь, в частности, идет о цифровых валютах и цифровых активах. В НОЛ предположили, что появление новых предметов залога позволит увеличить совокупный портфель отечественных ломбардов в 10 раз за 3 года. Работать с цифровыми активами ломбарды смогут по аналогии с золотом. Разрешить закладывать предлагают не только криптовалюты, но и различные токены, внутриигровые валюты и цифровые предметы коллекционирования. "Использование цифровых валют и активов в качестве залога существенно расширит возможности заемщиков, особенно в условиях роста их популярности, и будет способствовать повышению финансовой доступности", - заявили в НОЛ. Для финансового рынка включение ломбардов в оборот цифровых валют и активов будет означать повышение прозрачности и легитимности оборота цифрового имущества. Благодаря этому шагу удастся снизить риски от нелегальных операций и создать условия для развития новых финансовых продуктов. Ранее Банк России поддержал инициативу по созданию цифровых ломбардов, операции которых бы осуществлялись с цифровыми активами. Идея даже вошла в дорожную карту развития рынка ломбардов.
