Грузоперевозчики предупредили о риске банкротств

23 декабря. FINMARKET.RU - Себестоимость автомобильных грузоперевозок в этом году заметно выросла, а тарифы снизились из-за недостаточного спроса. В такой ситуации многие компании могут обанкротиться, а оставшиеся - взвинтят тарифы, что отразится на стоимости товаров. Игроки отрасли считают, что не допустить этого поможет только поддержка на федеральном уровне, пишет "Российская газета" ..

Ноябрь-декабрь у автоперевозчиков обычно самое хлебное время, но только не в этот раз. В нынешнем году соединилось сразу несколько негативных факторов. Ставка по лизингу взмыла до 26%, утильсбор на импортную технику вырос почти на 50%, стоимость топлива и обслуживание машин тоже не подешевели. Себестоимость перевозок в этом сегменте за год повысилась на 10%, при этом тарифы, выставляемые заказчику, уменьшились на 8,8% из-за низкого спроса. Чтобы не работать себе в убыток, многие компании могут попросту закрыться, а когда спрос повысится, оставшиеся поднимут тарифы как минимум на 20%, что в конечном итоге отразится на кошельках потребителей, считают в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов.

Еще одна проблема - нехватка водителей. Сейчас из-за этого простаивает около 10% всего автопарка грузовиков. Престиж профессии дальнобойщика пропал, качество кадров ухудшилось, отмечают перевозчики. И это при том, что средняя зарплата водителя за год выросла на 48%, до 123 тыс. рублей. Беспилотный транспорт не решит проблему дефицита кадров по крайней мере в ближайшие пять лет, считают в отрасли.