.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банк России не ждет значимого снижения продаж валюты экспортерами из-за ослабления требований к репатриации
Замедление кредитования может быть более стремительным, чем нужно Банку России для возвращения инфляции к цели
23 декабря 2024 года 10:25
Грузоперевозчики предупредили о риске банкротств
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - Себестоимость автомобильных грузоперевозок в этом году заметно выросла, а тарифы снизились из-за недостаточного спроса. В такой ситуации многие компании могут обанкротиться, а оставшиеся - взвинтят тарифы, что отразится на стоимости товаров. Игроки отрасли считают, что не допустить этого поможет только поддержка на федеральном уровне, пишет "Российская газета".. Ноябрь-декабрь у автоперевозчиков обычно самое хлебное время, но только не в этот раз. В нынешнем году соединилось сразу несколько негативных факторов. Ставка по лизингу взмыла до 26%, утильсбор на импортную технику вырос почти на 50%, стоимость топлива и обслуживание машин тоже не подешевели. Себестоимость перевозок в этом сегменте за год повысилась на 10%, при этом тарифы, выставляемые заказчику, уменьшились на 8,8% из-за низкого спроса. Чтобы не работать себе в убыток, многие компании могут попросту закрыться, а когда спрос повысится, оставшиеся поднимут тарифы как минимум на 20%, что в конечном итоге отразится на кошельках потребителей, считают в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов. Еще одна проблема - нехватка водителей. Сейчас из-за этого простаивает около 10% всего автопарка грузовиков. Престиж профессии дальнобойщика пропал, качество кадров ухудшилось, отмечают перевозчики. И это при том, что средняя зарплата водителя за год выросла на 48%, до 123 тыс. рублей. Беспилотный транспорт не решит проблему дефицита кадров по крайней мере в ближайшие пять лет, считают в отрасли.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.