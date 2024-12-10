Больше половины регионов РФ введут туристический налог с 2025 г.

10 декабря. FINMARKET.RU - Не менее 55 регионов России планируют ввести туристический налог с 1 января 2025 года, представители туриндустрии считают, что он окажет негативное влияние на спрос, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Официального списка регионов, где с 1 января 2025 года за проживание в коллективных средствах размещения будет взиматься туристический налог, пока нет. Но, по нашим данным на начало декабря 2024 года, его решили вводить муниципалитеты не менее 55 регионов России. Ставка налога в 2025 году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки", - рассказали в объединении.

Как отметил вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, решение о введении турналога в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти, и регионам будет трудно отказаться от такой возможности пополнения бюджета, а гостиничному бизнесу - доказать его негативное влияние на спрос.

"Однако мы считаем, что предложенные границы туристического налога ставят гостиницы в неравные условия. Минимальная ставка в размере не менее 100 рублей в сутки за номер оказывается справедливой лишь для отелей 5* и выше, для других она превысит обозначенные законом 1% от оборота. Чтобы устранить несправедливость, минимальную ставку надо снижать", - пояснил Мохов.

По словам руководителя регионального совета РСТ Дмитрия Манина, региональный турбизнес негативно воспринял решение властей многих субъектов о введении туристического налога.

"Многие руководители отделений и региональные представители РСТ высказывались против таких решений. Особенно остро восприняли это те, в которых турпоток невысокий. Даже несущественное удорожание поездок, по мнению представителей регионального бизнеса, может снизить туристическую привлекательность субъекта. Также остается непонимание, почему при переходе от курортного сбора к туристическому налогу "потерялся" его целевой характер. Фактически собранные средства могут пойти на любые бюджетные расходы, не связанные с туризмом и инфраструктурой", - подчеркнул эксперт.

По данным РСТ, среди тех, кто определился с введением нового налога, такие популярные у туристов направления, как Санкт-Петербург, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Свердловская области, Башкирия.

Еще 12 регионов решили не вводить этот налог, среди них также немало востребованных направлений - Крым, Севастополь, Ярославская, Тюменская, Самарская, Сахалинская области, Тыва, Забайкальский край. Правда, здесь не все так однозначно. Например, в Сахалинской области недавно приняли решение отложить введение туристического налога в 2025 году в городе Южно-Сахалинске. Но в нескольких районах Сахалинской области этот налог будет введен - его уже утвердили в Корсаковском и Курильском городских округах.

По 22 регионам страны данных пока нет, среди них Москва, Калужская, Кировская, Смоленская области, Кабардино-Балкария, Чечня, а также четыре новых территории.

В июле 2024 года Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Согласно ему, курортный сбор с 1 января 2025 года заменяется на туристический налог. Он будет действовать на всей территории России, но решение о его взимании и размере в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти.