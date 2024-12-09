Производителям телекомоборудования утвердили финансирование

9 декабря. FINMARKET.RU - На создание отечественных базовых станций 2G/4G/5G в 2025-2027 годах направят 16,84 млрд руб., из которых - 8,2 млрд руб. из федбюджета, следует из финальной редакцией федпроекта "Отечественные решения", который входит в нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", пишет "Коммерсант"

Государственноевыделяется на два проекта: "Подсистема базовых станций стандарта 2G/4G/5G для сетей связи общего пользования" от "КНС Групп" (бренд Yadro, входит в "ИКС Холдинг") - 5,6 млрд руб. и "Оборудование базовых станций операторского класса" 4G/5G от компании "Иртея" (50% у МТС) - 2,6 млрд руб.

Операторы связи уже начали тестировать оборудование, однако говорят, что для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения им необходимы льготные кредиты. Как прогнозирует директор департамента оборудования и ПО J'son & Partners Максим Столповский, в 2025 году российским операторам понадобится 30-50 тыс. базовых станций. "Чтобы сеть оставалась стабильной в среднесрочной перспективе, необходимо ежегодно вводить 50-80 тыс. станций. Для роста скоростей и укрепления позиций России в мировых рейтингах нужно удвоить поставки до 100-150 тыс. станций в год", - говорит эксперт.