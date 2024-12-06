Инфляция может превысить и 9% в этом году - Тремасов

6 декабря. FINMARKET.RU - "Тормозной путь" до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила главаЭльвира Набиуллина. Она также добавила, что денежно-кредитная политика страны направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль.

в России в 2024 году точно превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), может оказаться даже больше 9%, считает советник Банка России Кирилл Тремасов.

"Мы уже отклоняемся от октябрьского прогноза по инфляции: прогноз инфляции ЦБ - 8,8,5%. С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ. Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году, то есть в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно", - сообщил Тремасов в пятницу на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

Замедление инфляции в ближайшие несколько месяцев не приведет к резкому изменению денежно-кредитной политики (ДКП), заявил советник председателя Банка России.

"Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов. (...) Я думаю, нам потребуется, самое меньшее, 2-3 квартала, а возможно и больше, чтобы убедиться в устойчивости вот этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал Тремасов.

Советник председателя ЦБ также добавил, что у Банка России нет "каких-то компромиссов" в достижении ценовой стабильности.

"Общество поручило нам обеспечить ценовую стабильность и мы добьемся этого, несмотря на любые встречные ветра", - сообщил Тремасов.

Он также добавил, что абсолютной уверенности в точном снижении ставки ЦБ РФ в 2025 году быть не должно, надо следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза.

"Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - сообщил Тремасов.

Средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%. "Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил советник главы ЦБ.

Он призвал не воспринимать прогноз по средней ключевой ставке как заданную траекторию, советовал следить за отклонением ситуации от прогноза.

Каким способом можно ускорить снижение инфляции и что может этому помешать пишут "Известия", приводящие мнение экспертов.

ЦБ находится в непростой ситуации. С одной стороны, бизнес, не имеющий доступа к льготным кредитам и субсидиям, давит на регулятора через отраслевые объединения и лоббистов, с другой — повышение ставки является одним из немногих доступных ЦБ инструментов работы с инфляцией, заявил "Известиям" эксперт по стратегии и финансам Павел Тубин.

Если повысить ставку до того уровня, когда встанет вся, не финансируемая напрямую из бюджета, то инфляция будет ближе к цели, сказал "Известиям" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Но цена будет слишком высокой и невозможно будет расширить предложение, о чем сегодня говорил глава государства. Цель по инфляции была поставлена в других условиях, и, возможно, ее реализация должна быть небыстрой (тормозной путь длиннее) или сама цель пересмотрена.

Искусственными методами ускорить процесс снижения инфляции можно, но если говорить исключительно об инструментарии Банка России, то за это придется заплатить высокую цену, отметил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.

"ЦБ в состоянии задавить экономическую активность через введение серьезных ограничений на финансовый сектор, однако это выльется не просто в снижение темпов роста, а в экономический кризис", — пояснил "Известиям" эксперт. — Перешагнув черту между корректирующим воздействием и масштабным вмешательством государства, создающим препятствия для нормального функционирования рыночной системы, Банк России поставит на грань выживания многие предприятия.