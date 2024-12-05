Потреблению стали в РФ поможет машиностроение

5 декабря. FINMARKET.RU -стали в России без структурного изменения экономики до 2030 года может вырасти на 1,2-2,7 млн тонн, прогнозирует "Яков и партнеры" (бывшее подразделение McKinsey в РФ). Как отмечается в исследовании, потенциал активного развития экспортных рынков будет ограничен, поэтому возможности для увеличения продаж металлургам следует искать на внутреннем рынке, пишет "Коммерсант"

Наибольший прирост потребления стали - 0,8-0,9 млн тонн - может обеспечить производство железнодорожных вагонов при сохранении объемов торговли со странами Азии, увеличении экспорта за счет развития Восточного полигона и списании парка, считают аналитики.

Еще 0,5 млн тонн дополнительного спроса намогут дать проекты по развитию железных дорог, 0,3-0,5 млн тонн -трубная отрасль, 0,2 млн тонн - автомобилестроение, считают в "Яков и партнеры".

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Ахмед Алиев считает, что спрос на сталь в РФ может восстанавливаться после 2025 года при снижении ключевой ставки и стабильном экономическом росте. А главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов не ждет восстановление спроса в строительстве ранее 2027 года.