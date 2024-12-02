"Новогодний стол" подорожал на 11,4%

2 декабря. FINMARKET.RU - Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз" подсчитала стоимость 19 продуктов, которые россияне приобретают для новогоднего стола: в 2024 году на этот набор понадобится потратить порядка 8,1 тыс. рублей. Эти деньги уйдут на нужные ингредиенты для традиционных салатов - "Селедка под шубой" и "Оливье", бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, а также шоколадные конфеты. Стоимость ингредиентов эксперты учитывали в расчете за 1 кг, кроме упаковки майонеза, банки горошка и бутылки шампанского, пишут "Известия" ..

Согласно данным за ноябрь, этот перечень за год подорожал на 11,4%. Сильнее всего из новогодней продуктовой корзины выросло в цене сливочное масло - на 31,3%, до 1 тыс. рублей за 1 кг, а, например, мясо птицы максимально подешевело в сравнении с другими ингредиентами - на 7%, до 214,5 рубля за 1 кг. Самыми дорогими наименованиями станут сырокопченая колбаса (1,2 тыс. рублей/кг), рыба лососевых пород (1,2 тыс./кг), шоколадные конфеты (чуть больше 900 рублей) и сыры (840 рублей). Меньше всего затрат уйдет на овощи, горошек, куриные яйца и соки.

Общее подорожание продуктов для новогоднего стола в целом не смутит покупателей, уверена торговля. 2024 год отличается от предыдущих оживлением спроса практически по всем категориям, поэтому в этом сезоне розница, скорее всего, будет фиксировать позитивную динамику продаж продуктов и напитков для празднования, сказал "Известиям" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам,на востребованныедля новогоднего стола за год в крупных торговых сетях изменились в пределах годовой продовольственной инфляции, в среднем на уровне 9-10%.

Торговые сети расширяют доступное предложение популярных продуктов с помощью таких инструментов, как собственные торговые марки, проведение акций с отечественными производителями, отметил эксперт. Это дает возможность потребителям с любым бюджетом делать разнообразные покупки к Новому году, отметил он.