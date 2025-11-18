Рост цен на стройматериалы замедлился

18 ноября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость материалов для отделки квартир в Москве по итогам января-сентября 2025 года составила 10,06 тыс. руб. за 1 кв. м, прибавив год к году 6,2%, подсчитали в Infoline. В Санкт-Петербурге рост составил 7,2%, до 10,89 тыс. руб. за 1 кв. м. Это увеличение для Москвы оказалось минимальным за пять лет, для Санкт-Петербурга - за три года, пишет "Коммерсант" . За 2024 год расходы на материалы для ремонта жилья выросли на 15% и 11% соответственно. Директор по развитию флиппинга и ремонта "Самолет Плюс" Ефим Вайсберг оценивает рост цен на материалы в 7-8% против 12-13% годом ранее. Управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов говорит, что рост цен нав два раза ниже инфляции.

Сейчас также сокращается спрос на товары для строительства и ремонта. Согласно "Платформе ОФД" (оператор фискальных данных), в январе - середине ноября 2025 года количество покупок такой продукции снизилось на 5% год к году. В сентябре - середине ноября падение достигло уже 6%. Средний чек в категории за десять с половиной месяцев при этом вырос всего на 4%, до 9,4 тыс. руб.

Такая смена тенденции - результат ограниченного спроса на новое жилье и развития конкуренции среди производителей строительных и отделочных материалов. Но уже в 2026 году эта продукция может начать дорожать заметными темпами.