На нацпроект по экономике понадобится 2 трлн руб. внебюджетных средств

20 ноября. FINMARKET.RU - Власти определились с финансированием нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" - на его реализацию понадобится 2,7 трлн руб. до 2030 г. При этом большую часть этой суммы - 2,023 трлн руб. - правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Из федерального бюджета понадобится 708,5 млрд руб., из бюджетов субъектов - 62,8 млрд руб. Это следует из материалов к нацпроекту, пишут "Ведомости" . Представитель Минфина подтвердил объемы финансирования из федерального бюджета. В состав нацпроекта предлагается включить семь федеральных проектов - это поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), производительность труда, повышение инвестактивности, низкоуглеродная повестка, развитие финрынка, конкуренции, а также проект "Технологии".

Самый дорогой федеральный проект в составе нацпроекта - "Повышение инвестиционной активности" - предполагаетв объеме 2,2 трлн руб. Он будет включать в себя возмещение регионам затрат на создание и реконструкцию инфраструктуры в особых экономических зонах (ОЭЗ), а также поддержку инвестпроектов за счет списания 2/3 задолженности субъектов по бюджетным кредитам, следует из материалов к нацпроекту.

Второй по объему финансирования проект - "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". До 2030 г. на него планируется направить 330,2 млрд руб. В августе на него хотели потратить почти вдвое больше - 585 млрд руб., самым затратным мероприятием было субсидирование ставок по льготным кредитным программам.

На 3-м месте по объему финансирования федпроект "Технологии". На него предлагается выделить 154,7 млрд руб., следует из материалов. Этот проект предполагает поддержку малых технологических компаний, их встраивание в кооперационные цепочки крупного бизнеса. По этому проекту финансирование увеличилось по сравнению с августовской версией на 11% (тогда предполагалось 138,8 млрд руб.).