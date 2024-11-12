Мошенники придумали схемы с подарочными картами

12 ноября. FINMARKET.RU -стали использовать для обмана россиян обновленную версиюс подарочными картами различных магазинов и сервисов. Об очередном сценарии мошенников "Известиям" рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. По словам специалиста, в рамках схемы злоумышленники распространяют фейковые Telegram-боты в соцсетях и мессенджерах.

"Чтобы продлить жизнь поста [в котором предлагается приобрести подарочные карты], злоумышленники просят написать им в личные сообщения, где и скидывают ссылку на бот, - говорит эксперт. - В этом боте предлагается открыть Telegram Web App для покупки подарочной карты по акции".

В фейковом Telegram-боте для покупки якобы доступны карты номиналом 5 тыс. рублей, которые можно потратить на маркетплейсах, причем приобрести их предлагают со скидкой 50% - всего за 2,5 тыс. рублей.

Потенциальным жертвам предлагают и карты других номиналов с неизменной привлекательной скидкой. Однако на деле форма для приобретения карт является фишинговой и ввод своих платежных данных там чреват потерей денег для пользователей как смартфонов от Apple, так и устройств на базе ОС Android. Однако для последних мошенники приготовили дополнительный "сюрприз": якобы для получения подарочной карты они предлагают жертве установить на свое устройство некое приложение.

"Это приложение содержит вредоносное программное обеспечение, - отмечает Евгений Егоров. - Оно помогает злоумышленникам при помощи перехвата SMS и push-уведомлений похищать все деньги жертвы с ее банковской карты".

Мошенники стали активно использовать схему с подарочными картами неслучайно - ведь именно сейчас начинается период распродаж, говорит в беседе с "Известиями" руководитель направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирина Зиновкина. Фейковые подарочные сертификаты и карты являются одним из методов для обмана потенциальных жертв в сфере покупок.