Контроль за сделками с драгметаллами ужесточат

1 ноября. FINMARKET.RU - Перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями обновят, сообщили "Известиям" в пресс-службе Росфинмониторинга. Работу над этим ведут финразведка и Федеральная пробирная палата (ФПП), уточнили редакции в последней. Актуализация критериев таких сделок - это постоянная работа: сейчас ведется корректировка действующих признаков подозрительных операций с учетом актуальных рисков, добавили в Росфинмониторинге.

В Росфинмониторинге отметили, что ювелирные изделия часто используют как средство вложения преступного дохода, поэтому подобныеотнесены к повышенному риску отмывания денег. Эти критерии вместе с другой информацией финразведка применяет, чтобы отслеживать нелегальные схемы - то есть такие операции подпадают под более тщательный контроль. При этом добропорядочным гражданам не стоит переживать - их сделки не окажутся под подозрением.

Вся информация о подлинности и легальности происхождения ювелирной продукции есть в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), напомнили в Росфинмониторинге. Ее оператор - Минфин.

ГИИС ДМДК обеспечивает полную прослеживаемость драгоценностей от изготовителей до прилавка, подчеркнули в пробирной палате. На всех новых изделиях нанесен микро-штрихкод, по которому можно посмотреть полную историю украшения и его характеристики.

Однако старые запасы изделий, произведенные до 2024-го, продаются без маркировки, добавили в службе. Там выразили надежду, что к середине следующего года их не останется в обороте и им невозможно будет попасть на прилавок.

Кроме того, как сказали в пробирной палате, многие продавцы нелегальных изделий ушли в интернет. Впрочем, ответственные площадки правильно оценивают риски и обеспечивают продажи только маркированной продукции, отметили в ФПП. "Доля нелегальных изделий сокращается, но еще многое предстоит сделать. В том числе обеспечить контроль за продажами через кассовые аппараты - это следующий шаг", - заявили в палате.